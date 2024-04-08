Вони змінять ваш організм: 6 харчових звичок, які потрібно ввести у життя

Їжа впливає на волосся, шкіру та загальний стан організму. Тому варто ввести у життя корисні звички, які лише будуть покращувати здоров'я.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Віри Курин та сайт Центру громадського здоров'я.

Список звичок

Нутриціолог назвала корисні звички, яких потрібно дотримуватись:

їсти лише за фізіологічним голодом

їсти повільно, насолоджуючись кожним шматочком

час наодинці з їжею - це час для себе, ніяких гаджетів

зупинятись, коли майже ситі

складні вуглеводи наші найкращі друзі

потрібно добре сприймати себе в різних станах, адже їжа - не вихід.

Тарілка здорового харчування

Варто пам'ятати, що графік харчування у кожного свій, але важливо не пропускати саме сніданок та не вечеряти менше ніж за 3 години до сну.

Також варто робити 1-2 корисні перекуси до та після обіду. Не поспішайте, адже на трапезу потрібно витрачати не менше 20-30 хвилин, а на перекус - не менше 10 хвилин.

Пийте звичну воду без домішок, орієнтуючись на відчуття спраги. Каву та чай краще не вживати під час їди.

Замість сала або вершкового масла використовуйте корисні рослинні олії: соняшникову, кукурудзяну, лляну та оливкову.

Краще обирати цільнозерновий хліб та хлібці, макарони - з твердих сортів пшениці, а рис нешліфований.

Обов'язково необхідно споживати фрукти та ягоди по 30 г на 2 порції на добу.

У літніх людей імунітет можна посилити, якщо включити до харчування добавки із мікроелементами та вітамінами.

Збалансоване харчування важливе для профілактики низки неінфекційних захворювань, яким можна запобігти.

Але також варто пам’ятати, що порушення в раціоні харчування відкривають шлях для низки інфекційних хвороб і роблять організм мішенню для розвитку онкологічних хвороб.