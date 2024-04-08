Они изменят ваш организм: 6 пищевых привычек, которые нужно ввести в жизнь
Пища оказывает влияние на волосы, кожу и общее состояние организма. Поэтому стоит ввести в жизнь полезные привычки, которые будут улучшать здоровье.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие пищевые привычки помогут улучшить здоровье.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Веры Курин и сайт Центра общественного здоровья.
Список привычек
Нутрициолог назвала полезные привычки, которые нужно соблюдать:
- есть только за физиологическим голодом
- есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком
- время наедине с едой - это время для себя, никаких гаджетов
- останавливаться, когда почти сыты
- сложные углеводы наши лучшие друзья
- нужно хорошо воспринимать себя в разных состояниях, ведь еда - не выход.
Тарелка здорового питания
Следует помнить, что график питания у каждого свой, но важно не пропускать именно завтрак и не ужинать менее чем за 3 часа до сна.
Также следует делать 1-2 полезных перекуса до и после обеда. Не торопитесь, ведь на трапезу нужно тратить не менее 20-30 минут, а на перекус - не менее 10 минут.
Пейте привычную воду без примесей, ориентируясь на чувство жажды. Кофе и чай лучше не употреблять во время еды.
Вместо сала или сливочного масла используйте полезные растительные масла: подсолнечное, кукурузное, льняное и оливковое.
Лучше выбирать цельнозерновой хлеб и хлебцы, макароны - из твердых сортов пшеницы, а рис нешлифованный.
Обязательно нужно употреблять фрукты и ягоды по 30 г на 2 порции в сутки.
У пожилых людей иммунитет можно усилить, если включить в питание добавки с микроэлементами и витаминами.
Сбалансированное питание важно для профилактики ряда неинфекционных заболеваний, которые можно предотвратить.
Но также следует помнить, что нарушения в рационе питания открывают путь ряду инфекционных болезней и делают организм мишенью для развития онкологических болезней.
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