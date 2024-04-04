Чи можна їсти варення, якщо на ньому з'явилася пліснява

На початку весни у деяких українців залишилися ще залишки варення, яке було заготовлене "на зиму". Дуже часто на ньому з'являється пліснява.

Чи можна споживати такий продукт, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що треба знати про варення з пліснявою

Знайте, що дуже не рекомендується їсти варення з пліснявою. Пліснява може бути шкідливою для здоров'я, оскільки вона може містити токсини, які утворюються під час росту грибів. Вживання таких продуктів може призвести до отруєння або алергічних реакцій.

Якщо ви помітили плісняву на варенні або будь-якому іншому продукті, краще відмовитися від його вживання. Збуджуючи виглядом, варення з пліснявою не є безпечним для споживання.

Найкраще викинути продукт з пліснявою та замінити його свіжим, здоровим продуктом. Варення, яке не має слідів плісняви та зберігається відповідно до рекомендацій щодо терміну придатності, безпечно для споживання.

Симптоми харчового отруєння

Загальні симптоми харчового отруєння включають нудоту, блювоту, біль у животі, діарею, запаморочення та в деяких випадках лихоманку. Якщо ви з'їли багато їжа з пліснявою – у вас може виникнути головний біль. Як правило, цей біль є результатом вдихання цвілі протягом тривалого періоду часу.