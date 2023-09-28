"Вони повинні бути": Захисник Азовсталі висловився щодо доречності тусовок в Україні

Відомий захисник Азовсталі за прізвиськом Тавр відповів, як він ставиться до публічних і не публічних тусовок в Україні під час війни.

У своєму великому інтерв’ю для YouTube каналу “Розмова” захисник Азовсталі Тавр розповів, як він ставиться до гучних тусовок, які транслюються у соціальні мережі та не припиняють своє існування під час військового положення в Україні.

Тавр зізнався, що він нормально ставиться до того, що люди не припиняють жити звичним для них життям.

Сергій Лиховида поставив запитання Богданові, чи не дратують особисто його, коли люди куражаться під час війни, на що захисник лаконічно і доволі розгорнуто відповів.

"Стосовно куражей і вечірок в Україні. Я особисто вважаю, що вони повинні бути дозволені. І більш того, я скажу, о Боже, на таких вечірках бувають військові, які бувають у відпустці. Вони теж хочуть відпочити, нормально по-людськи випити, потанцювати щоби голову звільнити. Є хтось, хто іде в гори і він хоче бути в тиші. А є ті, хто, хоче відірватися, 18-річні хлопці, які не встигли відпочити. Але є основна проблема того, що це не потрібно показувати. От і все", - сказав в інтерв’ю Тавр.

Тож, не всі військові реагують на куражі та веселощі людей агресивно, адже всі розуміють, що вони захищають Україну для того, щоб люди в цій країні жили вільно і не забували, що є нормальне життя, таке, яким воно було й до війни.

Проте за словами захисника, це не має бути висвітлено. Бо думки у кожного свої з цього приводу. І когось таке розгульне життя під час війни може зачепити.