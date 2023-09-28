"Они должны быть": Защитник Азовстали высказался по поводу уместности тусовок в Украине
Известный защитник Азовстали по прозвищу Тавр ответил, как он относится к публичным и не публичным тусовкам в Украине во время войны.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как военный оценивает уместность тусовок в Украине.
В ходе подготовки материала были использованы источники: интервью Сергея Лиховиды и защитника Украины Богдана Кротевича "Розмова".
В своем большом интервью для YouTube канала "Розмова" защитник Азовстали Тавр рассказал, как он относится к громким тусовкам, транслируемым в социальные сети и не прекращающими свое существование во время военного положения в Украине.
Тавр признался, что он нормально относится к тому, что люди не перестают жить привычной для них жизнью.
Сергей Лиховида задал вопрос Богдану, не раздражают ли лично его, когда люди куражятся во время войны, на что защитник лаконично и довольно развернуто ответил.
"Что касается куражей и вечеринок в Украине. Я лично считаю, что они должны быть разрешены. И более того, я скажу, о Боже, на таких вечеринках бывают военные, которые бывают в отпуске. Они тоже хотят отдохнуть, нормально по-человечески выпить, есть кто-то, кто идет в горы и хочет быть в тишине, а есть те, кто хочет оторваться, 18-летние ребята, которые не успели отдохнуть. Но есть основная проблема того, что это не нужно показывать. Вот и все", - сказал в интервью Тавр.
Не все военные реагируют на куражи и веселье людей агрессивно, ведь все понимают, что они защищают Украину для того, чтобы люди в этой стране жили свободно и не забывали, что есть нормальная жизнь, такая, какой она была и до войны.
Однако, по словам защитника, это не должно быть освещено. Ибо мысли у каждого свои по этому поводу. И кого-то такая разгульная жизнь во время войны может задеть.
Богдан Кротевич защитник Азовстали (фото: facebook.com/BogdanKrotevych)
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