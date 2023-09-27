Герой України пояснив, чому військові так люблять Залужного: "Він не паркетний"

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю героя України Леоніда Ходи " Суспільному Чернігів ".

Чому Залужного люблять військові

За словами героя, "як можна не любити Залужного".

"Ну а як його можна не любити? Він така фігура у військах, він фігура у війську. він не паркетний. Він щирий. Я не помічав, щоб його слова розходилися з ділом і, щоб він комусь брехав", - сказав військовий.

За словами полковника, солдати люблять очільника ЗСУ, бо він не розмежовує їх.

"Він або каже так, або промовчить. Це генерал, за яким можна стояти, як за камяною стіною", - відповів Леонід.

Також він зазначив, що "паркетних" генералів в Україні меншає, і зараз все дуже змінюється.

"Все змінюється, але військова машина це великий механізм", - резюмував він.