Герой України пояснив, чому військові так люблять Залужного: "Він не паркетний"
Головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного дуже люблять українські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю героя України Леоніда Ходи "Суспільному Чернігів".
Чому Залужного люблять військові
За словами героя, "як можна не любити Залужного".
"Ну а як його можна не любити? Він така фігура у військах, він фігура у війську. він не паркетний. Він щирий. Я не помічав, щоб його слова розходилися з ділом і, щоб він комусь брехав", - сказав військовий.
За словами полковника, солдати люблять очільника ЗСУ, бо він не розмежовує їх.
"Він або каже так, або промовчить. Це генерал, за яким можна стояти, як за камяною стіною", - відповів Леонід.
Також він зазначив, що "паркетних" генералів в Україні меншає, і зараз все дуже змінюється.
"Все змінюється, але військова машина це великий механізм", - резюмував він.
Також полковник ЗСУ дав пораду "бійцям економічного фронту".
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