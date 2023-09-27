ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві може з'явитися сквер імені культового воїна: що відомо

Київ, Середа 27 вересня 2023 18:23
UA EN RU
У Києві може з'явитися сквер імені культового воїна: що відомо В Києві хочуть назвати сквер на честь героя України "Да Вінчі" (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

На Комісії з питань найменувань експерти одноголосно підтримали ініціативу щодо створення скверу на честь загиблого героя Да Вінчі. Тепер на черзі громадське обговорення і голосування киян.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на пост директора Департаменту суспільних комунікацій КМДА Романа Лелюка у Faceebook розповідає про міську ініціативу з приводу створення скверу на честь героя України.

У Києві може з’явитися сквер названий на честь героя України Да Вінчі

"Кияни зможуть вирішити чи бути скверу Да Вінчі у столиці. Ім’я Героя України Дмитра Коцюбайла може отримати зелена зона між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком, що в Печерському районі". пише у своєму дописі Роман.

У Києві може з'явитися сквер імені культового воїна: що відомо

Комісія з питань найменувань (фото: facebook.com/roman.lelyuk.7)

У застосунку Київ Цифровий кияни зможуть проголосувати за чи проти цієї ініціативи. Тож, для того, щоб віддати свій голос, у застосунку потрібно перейти в розділ "Електронна демократія", обрати розділ "Опитування", переглянути перелік питань і натиснути кнопку "Взяти участь".

Ініціатива викликала великий сплеск у мережі, оскільки Коцюбайла знає вся країна і величезна кількість людей насправді пишається його військовими досягненнями та силою духу, що була у нього протягом усього життя.

Чому саме Да Вінчі

Він був командиром окремого підрозділу "Вовки Да Вінчі". Дмитро став першим добровольцем і наймолодшим командиром, котрий прижиттєво отримав звання "Героя України". За батьківщину у 27 років він віддав своє життя.

Да Вінчі спочиває у Києві, його похорон відвідав і президент України Володимир Зеленський.

Це те ім’я, яке ніколи не зітреться з пам’яті українців. Саме тому питання щодо надання назви скверу у столиці на честь героя вирішують кияни.

У Києві може з'явитися сквер імені культового воїна: що відомоУ Києві може з'явитися сквер імені культового воїна: що відомоУ Києві може з'явитися сквер імені культового воїна: що відомоУ Києві може з'явитися сквер імені культового воїна: що відомоУ Києві може з'явитися сквер імені культового воїна: що відомоУ Києві може з'явитися сквер імені культового воїна: що відомо

Герой України Да Вінчі (фото: instagram.com/dmitrokotsiubailo)

Раніше ми розповідали про те, як "Вовки Да Вінчі" показали роботу трофейного ТОС.

А також нагадаємо як живе Аліна Михайлова після загибелі Да Вінчі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Да Вінчі