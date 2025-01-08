Вони пішли, забравши свої таємниці. 5 великих міст забутих цивілізацій

Мачу-Пікчу

Мачу-Пікчу - одне з найвідоміших забутих міст стародавнього світу, яке розташоване в перуанських Андах. Це місто було побудоване інками в середині XV століття, але через кілька десятиліть стало занедбаним.

Мачу-Пікчу стало символом величі і загибелі імперії інків, адже його залишки збереглися майже в незайманому стані. Це місто мало високу стратегічну значущість, оскільки знаходилося на важливому торговому маршруті між різними частинами імперії. Відсутність історичних записів робить складним з'ясування причин занепаду Мачу-Пікчу.

Найбільшою загадкою є той факт, що місто було майже повністю покинуто до приходу іспанських конкістадорів. Деякі теорії припускають, що місто могло бути евакуйоване через епідемії або військові заворушення. Сьогодні Мачу-Пікчу є однією з найпопулярніших туристичних пам'яток світу.

Мачу-Пікчу (фото: Вікіпедія)

Чатал-Гуюк

Чатал-Гуюк - одне з найдавніших відомих міст на Землі, яке існувало приблизно 9000 років тому в Малій Азії (сучасна Туреччина). Це місто було побудоване ще до початку металургії і зосереджувалося на сільському господарстві, скотарстві та землеробстві.

Чатал-Гуюк не мав вулиць або доріг, і будинки були побудовані прямо один на одному, а для переміщення між ними використовували дах. Археологи виявили велику кількість малюнків і релігійних артефактів, які свідчать про складну релігійну та культурну діяльність його жителів.

Місто залишалося важливим культурним та економічним центром до його занепаду близько 7000 років тому. Точні причини занепаду міста залишаються невідомими, але, ймовірно, це було пов'язано з змінами клімату або ресурсними кризами. Сьогодні Чатал-Гуюк є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і важливим джерелом знань про ранні етапи розвитку людської цивілізації.

Чатал-Гуюк (фото: Вікіпедія)

Петра

Петра, розташована в Йорданії, - це дивовижне місто, яке було вирізане прямо в скелях. Це місто було столицею Набатейського царства і процвітало в період з IV століття до н.е. до II століття н.е.

Петру знали завдяки її чудовим архітектурним рішенням, зокрема фасадам, вирізаним у скелях, і складним водопостачальним системам. Петра була важливим торговим центром, оскільки через неї проходили торгові маршрути з Аравії, Єгипту та Сирії.

Однак з плином часу місто занепало, і до VII століття воно стало покинутим через арабське завоювання та зміни в торгових маршрутах. Петра була забута до XIX століття, коли швейцарський мандрівник Йоганн Людвіг Буркхардт знову її відкрив для Європи.

Петра (фото: Вікіпедія)

Троя

Троя, що стала відома завдяки легендам Гомера, - це місто, яке розташовувалося на території сучасної Туреччини. Троя була важливим економічним і стратегічним центром у часи античності. Археологи довели, що Троя дійсно існувала і була розташована на перехресті важливих торгових шляхів між Європою та Азією.

Місто стало знаменитим завдяки легендарній Троянській війні, але лише в кінці XIX століття завдяки розкопкам Гайнріхом Шліманом були виявлені її залишки. Точні причини загибелі Трої залишаються предметом спекуляцій: деякі вчені припускають, що місто було зруйноване через військові дії, інші - через природні катастрофи.

Реконструкція Трої (фото: Вікіпедія)

Хараппа

Хараппа - одне з міст древньої індійської цивілізації Інд, яке розташовувалося на території сучасного Пакистану. Місто було засноване близько 2600 року до н.е. і було одним з найбільших та найрозвиненіших міст свого часу.

Хараппа мала розвинену інфраструктуру, включаючи систему дренажу, плани вулиць і торгові склади. Однак, через кілька століть місто занепало, і його залишки були занурені в піски. Причини зникнення Хараппи, ймовірно, пов'язані з змінами клімату, зокрема посухами, а також ймовірними змінами в політичній ситуації.

Археологи відкрили це місто лише в XX столітті, і дослідження продовжуються, адже багато таємниць Хараппи ще не розкриті. Це місто вражає своєю досягнутою цивілізаційною зрілістю і є важливим археологічним об'єктом на території сучасного Пакистану.

Руїни Хараппи (фото: Вікіпедія)