Они ушли, забрав свои тайны. 5 великих городов забытых цивилизаций

Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу - один из самых известных забытых городов древнего мира, который расположен в перуанских Андах. Этот город был построен инками в середине XV века, но через несколько десятилетий стал заброшенным.

Мачу-Пикчу стал символом величия и гибели империи инков, ведь его остатки сохранились почти в нетронутом состоянии. Этот город имел высокую стратегическую значимость, поскольку находился на важном торговом маршруте между различными частями империи. Отсутствие исторических записей делает сложным выяснение причин упадка Мачу-Пикчу.

Самой большой загадкой является тот факт, что город был почти полностью заброшен до прихода испанских конкистадоров. Некоторые теории предполагают, что город мог быть эвакуирован из-за эпидемии или военных беспорядков. Сегодня Мачу-Пикчу является одной из самых популярных туристических достопримечательностей мира.

Мачу-Пикчу (фото: Википедия)

Чатал-Гуюк

Чатал-Гуюк - один из древнейших известных городов на Земле, который существовал примерно 9000 лет назад в Малой Азии (современная Турция). Этот город был построен еще до начала металлургии и сосредоточился на сельском хозяйстве, скотоводстве и земледелии.

Чатал-Гуюк не имел улиц или дорог, и дома были построены прямо друг на друге, а для перемещения между ними использовали крышу. Археологи обнаружили большое количество рисунков и религиозных артефактов, которые свидетельствуют о сложной религиозной и культурной деятельности его жителей.

Город оставался важным культурным и экономическим центром до его упадка около 7000 лет назад. Точные причины упадка города остаются неизвестными, но, вероятно, это было связано с изменениями климата или ресурсными кризисами. Сегодня Чатал-Гуюк является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и важным источником знаний о ранних этапах развития человеческой цивилизации.

Чатал-Гуюк (фото: Википедия)

Петра

Петра, расположенная в Иордании, - это удивительный город, который был вырезан прямо в скалах. Этот город был столицей Набатейского царства и процветал в период с IV века до н.э. до II века н.э.

Петру знали благодаря ее великолепным архитектурным решениям, в частности фасадам, вырезанным в скалах, и сложным водоснабжающим системам. Петра была важным торговым центром, поскольку через нее проходили торговые маршруты из Аравии, Египта и Сирии.

Однако с течением времени город пришел в упадок, и к VII веку он стал заброшенным из-за арабского завоевания и изменения в торговых маршрутах. Петра была забыта до XIX века, когда швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт снова ее открыл для Европы.

Петра (фото: Википедия)

Троя

Троя, ставшая известна благодаря легендам Гомера, - это город, который располагался на территории современной Турции. Троя была важным экономическим и стратегическим центром во времена античности. Археологи доказали, что Троя действительно существовала и была расположена на перекрестке важных торговых путей между Европой и Азией.

Город стал знаменитым благодаря легендарной Троянской войне, но лишь в конце XIX века благодаря раскопкам Генрихом Шлиманом были обнаружены ее остатки. Точные причины гибели Трои остаются предметом спекуляций: некоторые ученые предполагают, что город был разрушен из-за военных действий, другие - из-за природных катастроф.

Реконструкция Трои (фото: Википедия)

Хараппа

Хараппа - один из городов древней индийской цивилизации Инд, который располагался на территории современного Пакистана. Город был основан около 2600 года до н.э. и был одним из крупнейших и самых развитых городов своего времени.

Хараппа имела развитую инфраструктуру, включая систему дренажа, планы улиц и торговые склады. Однако, через несколько веков город пришел в упадок, и его остатки были погружены в пески. Причины исчезновения Хараппы, вероятно, связаны с изменениями климата, в частности засухами, а также вероятными изменениями в политической ситуации.

Археологи открыли этот город только в XX веке, и исследования продолжаются, ведь многие тайны Хараппы еще не раскрыты. Этот город поражает своей достигнутой цивилизационной зрелостью и является важным археологическим объектом на территории современного Пакистана.

Руины Хараппы (фото: Википедия)