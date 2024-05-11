"Написали, що ми нацисти". Зірка українських серіалів розповіла про родичів в РФ та ЗСУ

Українська акторка і зірка серіалу "Скажене весілля" Віра Кобзар розповіла про стосунки з родичами з РФ і племінника та брата, які служать в ЗСУ.

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Зі слів знаменитості, яка народилася в російському місті Іркутськ, після початку великої війни з родичами з країни-агресорки вона не спілкується.

"Розуміючи, що вони інформативно ізольовані, я ще намагалася тіткам, брату двоюрідному, сповіщати, що відбувається. Я говорила, де ми знаходимось. Деякі писали: "Боже ,який жах. Давайте одразу сюди (в Росію - Прим.Ред)", - пригадала Віра.

"І це вже тоді ми зрозуміли, що не буде цього зв'язку, тому що потім мені написали: "Ізбавь от фейков, это фашисты, нацисты вы". Я написала, що ти береш участь в геноциді мого народу, свого народу, тому що ти корінням звідси. І все. Ми всіх заблокували", - зізналася артистка.

Віра Кобзар (фото: instagram.com/regulav)

Також Кобзар додала, що пізніше її батько мав розмову із рідною сестрою, яка живе в Росії.

"Він сказав: "Да вы не братский народ, а бл*ский. Учите китайский". І все. Звичайно йому боляче. Це рідні люди. Це ті люди, які знали про наше життя, про те, як тут добре, і повірили комусь, а не рідному брату", - сказала акторка.

До слова, у зірки "Скаженого весілля" є також близькі люди, які захищають Україну в лавах ЗСУ. Це брат і племінник. Останній не дозволяє їй розповідати про нього будь-яку інформацію.

"І це правильно. Він не розуміє, чому актори, які в лавах ЗСУ, цим хизуються, романтизують, відправляють, де вони зараз знаходяться. Каже, цього взагалі не можна робити, вони наражають себе, родини, друзів і побратимів на небезпеку. Тому я не говорю за свого племінника і за брата", - поділилася Кобзар.