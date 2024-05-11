"Написали, что мы нацисты". Звезда украинских сериалов рассказала о родственниках в РФ и ВСУ

Украинская актриса и звезда сериала "Скажене весілля" Вера Кобзарь рассказала об отношениях с родственниками из РФ и племяннике и брате, которые служат в ВСУ.

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По словам знаменитости, которая родилась в российском городе Иркутск, после начала большой войны с родственниками из страны-агрессора она не общается.

"Понимая, что они информативно изолированы, я еще пыталась тетям, брату двоюродному, извещать, что происходит. Я говорила, где мы находимся. Некоторые писали: "Боже, какой ужас. Давайте сразу сюда (в Россию - Прим.Ред)", - вспомнила Вера.

"И это уже тогда мы поняли, что не будет этой связи, потому что потом мне написали: "Избавь от фейков, это фашисты, нацисты вы". Я написала, что ты участвуешь в геноциде моего народа, своего народа, потому что ты корнями отсюда. И все. Мы всех заблокировали", - призналась артистка.

Вера Кобзарь (фото: instagram.com/regulav)

Также Кобзарь добавила, что позже ее отец имел разговор с родной сестрой, которая живет в России.

"Он сказал: "Да вы не братский народ, а бл*ский. Учите китайский". И все. Конечно ему больно. Это родные люди. Это те люди, которые знали о нашей жизни, о том, как здесь хорошо, и поверили кому-то, а не родному брату", - сказала актриса.

К слову, у звезды "Скаженого весілля" есть также близкие люди, которые защищают Украину в рядах ВСУ. Это брат и племянник. Последний не позволяет ей рассказывать о нем какую-либо информацию.

"И это правильно. Он не понимает, почему актеры, которые в рядах ВСУ, этим хвастаются, романтизируют, отправляют, где они сейчас находятся. Говорит, этого вообще нельзя делать, они подвергают себя, семьи, друзей и собратьев опасности. Поэтому я не говорю за своего племянника и за брата", - поделилась Кобзарь.