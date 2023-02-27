Вони не є алергеном. Лікар розповіла, коли та як можна давати дітям банани

Незалежно від стадії зрілості, банани є відмінним доповненням до дитячого раціону та перекусом у поєднанні зі здоровим білком або жиром, їх можна використовувати як замінник цукру для приготування млинців, сирників та будь-якої випічки, а також робити морозиво.

Про те, коли та як можна давати дитині банани розповіла у Instagram педіатр із Вінниці Аліна Волковська.

Що потрібно знати про банан

Банан містить: вуглеводи, які дають енергію, клітковину та основні поживні речовини, необхідні дітям для розвитку: фолієва кислота, вітамін В6, С та калій та багато антиоксидантів.

Поживні речовини залежать від стиглості фрукта.

Менш стиглі – містять більше пребіотичної клітковини, а у більш стиглих – більше розчинної клітковини.

Банан їстівний повністю і навіть шкірка.

Але треба бути обережним, тому що традиційно вирощені банани активно обробляють пестицидами.

Очищення та викидання шкірки може звести до мінімуму вплив пестицидів.

Перед використанням їх слід мити під проточною водою.

Банан не є поширеною причиною задушення, але вони є частою причиною блювотного руху, оскільки можуть прилипати до внутрішньої частини ротової порожнини.

Банани для дітей

Слід утриматися від сушених заготовок до 2 років, тому що вони можуть бути причиною задушення.

Пам'ятайте про безпечну подачу.

Банан не вважається поширеним алергеном.

Люди з алергією на амброзію, латекс або синдром оральної алергії (також званий синдромом пилкової харчової алергії) можуть бути чутливі до бананів.

Приготування банану перед подачею може мінімізувати симптоми алергії.

Як і при введенні будь-якої нової їжі, починайте з невеликої кількості під час перших двох порцій.

Якщо побічних реакцій немає, можна поступово збільшувати кількість, яка подається протягом наступних прийомів їжі, але пам'ятайте про збалансоване та різноманітне харчування.

Незважаючи на поширену думку, докази того, що банани викликають запор, слабкі.

Насправді є дослідження, що показують, що банани можуть сприяти регулярному випорожненню.

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