Они не являются аллергеном. Врач рассказала, когда и как можно давать детям бананы

Независимо от стадии зрелости, бананы являются отличным дополнением к детскому рациону и перекусом в сочетании со здоровым белком или жиром, их можно использовать как заменитель сахара для приготовления блинов, сырников и любой выпечки, а также делать мороженое.

О том, когда и как можно давать ребенку бананы рассказала в Instagram педиатр из Винницы Алина Волковская.

Что нужно знать о банане

Банан содержит: углеводы, которые дают энергию, клетчатку и основные питательные вещества, необходимые детям для развития: фолиевая кислота, витамин В6, С и калий и многие антиоксиданты.

Питательные вещества зависят от спелости фрукта.

Менее спелые – содержат больше пребиотической клетчатки, а у более спелых – больше растворимой клетчатки.

Банан съедобный полностью и даже кожица.

Но нужно быть осторожным, потому что традиционно выращенные бананы интенсивно обрабатывают пестицидами.

Очищение и выбрасывание кожицы может свести к минимуму влияние пестицидов. Перед использованием следует их мыть под проточной водой.

Банан не является распространенной причиной удавления, но они являются частой причиной рвотных движений, поскольку могут прилипать к внутренней части ротовой полости.

Бананы для детей

Следует воздержаться от предложения сушеных заготовок до 2 лет, потому что именно они могут быть причиной удавления.

Помните о безопасной подаче.

Банан не считается распространенным аллергеном.

Люди с аллергией на амброзию, латекс или синдромом оральной аллергии (также называемый синдромом пыльцевой пищевой аллергии) могут быть чувствительны к бананам.

Приготовление банана перед подачей может минимизировать симптомы аллергии.

Как и при введении любой новой пищи, начинайте с небольшого количества во время первых двух порций.

Если побочных реакций нет, можно постепенно увеличивать количество, которое подается в течение последующих приемов пищи, но помните о сбалансированном и разнообразном питании.

Несмотря на распространенное мнение, доказательства того, что бананы вызывают запор, слабые.

На самом деле есть исследования, показывающие, что бананы могут способствовать регулярному стулу.

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