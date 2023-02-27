Они не являются аллергеном. Врач рассказала, когда и как можно давать детям бананы
Независимо от стадии зрелости, бананы являются отличным дополнением к детскому рациону и перекусом в сочетании со здоровым белком или жиром, их можно использовать как заменитель сахара для приготовления блинов, сырников и любой выпечки, а также делать мороженое.
О том, когда и как можно давать ребенку бананы рассказала в Instagram педиатр из Винницы Алина Волковская.
Что нужно знать о банане
Банан содержит: углеводы, которые дают энергию, клетчатку и основные питательные вещества, необходимые детям для развития: фолиевая кислота, витамин В6, С и калий и многие антиоксиданты.
Питательные вещества зависят от спелости фрукта.
Менее спелые – содержат больше пребиотической клетчатки, а у более спелых – больше растворимой клетчатки.
Банан съедобный полностью и даже кожица.
Но нужно быть осторожным, потому что традиционно выращенные бананы интенсивно обрабатывают пестицидами.
Очищение и выбрасывание кожицы может свести к минимуму влияние пестицидов. Перед использованием следует их мыть под проточной водой.
Банан не является распространенной причиной удавления, но они являются частой причиной рвотных движений, поскольку могут прилипать к внутренней части ротовой полости.
Бананы для детей
- Следует воздержаться от предложения сушеных заготовок до 2 лет, потому что именно они могут быть причиной удавления.
- Помните о безопасной подаче.
- Банан не считается распространенным аллергеном.
- Люди с аллергией на амброзию, латекс или синдромом оральной аллергии (также называемый синдромом пыльцевой пищевой аллергии) могут быть чувствительны к бананам.
- Приготовление банана перед подачей может минимизировать симптомы аллергии.
- Как и при введении любой новой пищи, начинайте с небольшого количества во время первых двух порций.
Если побочных реакций нет, можно постепенно увеличивать количество, которое подается в течение последующих приемов пищи, но помните о сбалансированном и разнообразном питании.
Несмотря на распространенное мнение, доказательства того, что бананы вызывают запор, слабые.
На самом деле есть исследования, показывающие, что бананы могут способствовать регулярному стулу.
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