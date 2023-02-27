ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Они не являются аллергеном. Врач рассказала, когда и как можно давать детям бананы

Новина українською →
Понедельник 27 февраля 2023 11:54
Они не являются аллергеном. Врач рассказала, когда и как можно давать детям бананы Фото: Когда малышу можно давать бананы (freeoik.com)
Автор: Людмила Жукова

Независимо от стадии зрелости, бананы являются отличным дополнением к детскому рациону и перекусом в сочетании со здоровым белком или жиром, их можно использовать как заменитель сахара для приготовления блинов, сырников и любой выпечки, а также делать мороженое.

О том, когда и как можно давать ребенку бананы рассказала в Instagram педиатр из Винницы Алина Волковская.

Что нужно знать о банане

Банан содержит: углеводы, которые дают энергию, клетчатку и основные питательные вещества, необходимые детям для развития: фолиевая кислота, витамин В6, С и калий и многие антиоксиданты.

Питательные вещества зависят от спелости фрукта.

Менее спелые – содержат больше пребиотической клетчатки, а у более спелых – больше растворимой клетчатки.

Банан съедобный полностью и даже кожица.

Но нужно быть осторожным, потому что традиционно выращенные бананы интенсивно обрабатывают пестицидами.

Очищение и выбрасывание кожицы может свести к минимуму влияние пестицидов. Перед использованием следует их мыть под проточной водой.

Банан не является распространенной причиной удавления, но они являются частой причиной рвотных движений, поскольку могут прилипать к внутренней части ротовой полости.

Бананы для детей

  • Следует воздержаться от предложения сушеных заготовок до 2 лет, потому что именно они могут быть причиной удавления.
  • Помните о безопасной подаче.
  • Банан не считается распространенным аллергеном.
  • Люди с аллергией на амброзию, латекс или синдромом оральной аллергии (также называемый синдромом пыльцевой пищевой аллергии) могут быть чувствительны к бананам.
  • Приготовление банана перед подачей может минимизировать симптомы аллергии.
  • Как и при введении любой новой пищи, начинайте с небольшого количества во время первых двух порций.

Если побочных реакций нет, можно постепенно увеличивать количество, которое подается в течение последующих приемов пищи, но помните о сбалансированном и разнообразном питании.

Несмотря на распространенное мнение, доказательства того, что бананы вызывают запор, слабые.

На самом деле есть исследования, показывающие, что бананы могут способствовать регулярному стулу.

Читайте также, какие бананы полезны для здоровья - желтые или зеленые.

Также мы писали, что произойдет с организмом, если каждый день есть бананы.

Читайте РБК-Украина в Google News
дитина бананы