Вони дочекалися своїх: захисники з полку "Азов" показали дітей із Херсона

ЗСУ проводять операцію зі звільнення Херсона та Херсонської області. Ворога прогнали вже з 41 населеного пункту і скрізь українську армію зустрічають з українськими прапорами та сльозами радості.

Захисники з полку "Азов" показали фото та відео дітей, які зустрічають українських захисників.

"Бачити очі українців у звільнених селах Херсонської області – безцінно. Діти зустрічають нас як рідних. Вони дочекалися своїх. Сили нашого підрозділу у складі ЗСУ здійснюють успішні наступальні дії на Херсонському напрямку", - повідомили військові.

Вони додали, що ворог відступає, а Сили спеціальних операцій продовжують звільняти українську землю від ворога.

"Ворог відступає, залишаючи зруйновані села. Наша БТГр продовжує рухатися вперед. Наступ триває. Всі подробиці озвучимо пізніше", - йдеться у повідомленні ССО "Азов".

А тим часом жителі Херсона чекають на українських військових. На головній площі міста почали збиратись люди, а над Херсонською ОДА вже підняли український прапор.

Фото: Херсон (соціальні мережі)