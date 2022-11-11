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Вони дочекалися своїх: захисники з полку "Азов" показали дітей із Херсона

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Херсон, П'ятниця 11 листопада 2022 13:45
Вони дочекалися своїх: захисники з полку "Азов" показали дітей із Херсона Військові показали херсонських дітей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

ЗСУ проводять операцію зі звільнення Херсона та Херсонської області. Ворога прогнали вже з 41 населеного пункту і скрізь українську армію зустрічають з українськими прапорами та сльозами радості.

Захисники з полку "Азов" показали фото та відео дітей, які зустрічають українських захисників.

"Бачити очі українців у звільнених селах Херсонської області – безцінно. Діти зустрічають нас як рідних. Вони дочекалися своїх. Сили нашого підрозділу у складі ЗСУ здійснюють успішні наступальні дії на Херсонському напрямку", - повідомили військові.

Вони дочекалися своїх: захисники з полку &quot;Азов&quot; показали дітей із Херсона Вони додали, що ворог відступає, а Сили спеціальних операцій продовжують звільняти українську землю від ворога.

"Ворог відступає, залишаючи зруйновані села. Наша БТГр продовжує рухатися вперед. Наступ триває. Всі подробиці озвучимо пізніше", - йдеться у повідомленні ССО "Азов".

А тим часом жителі Херсона чекають на українських військових. На головній площі міста почали збиратись люди, а над Херсонською ОДА вже підняли український прапор.

Вони дочекалися своїх: захисники з полку &quot;Азов&quot; показали дітей із ХерсонаВони дочекалися своїх: захисники з полку &quot;Азов&quot; показали дітей із ХерсонаВони дочекалися своїх: захисники з полку &quot;Азов&quot; показали дітей із ХерсонаВони дочекалися своїх: захисники з полку &quot;Азов&quot; показали дітей із ХерсонаФото: Херсон (соціальні мережі)

До речі, раніше ми писали про те, що, за даними Херсонських видань, ЗСУ вже знаходяться на околицях міста. Їх бачили у Шуменському мікрорайоні.

А ще ми розповідали про те, що у Херсоні остаточно зруйновано Антонівський міст – він не витримав обстрілів.

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