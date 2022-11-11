ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Они дождались своих: защитники из полка "Азов" показали детей из Херсона

Новина українською →
Херсон, Пятница 11 ноября 2022 13:45
Они дождались своих: защитники из полка "Азов" показали детей из Херсона Военные показали херсонских детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

ВСУ проводят операцию по освобождению Херсона и Херсонской области. Врага прогнали уже из 41 населенного пункта и везде украинскую армию встречают с украинским флагами и слезами радости.

Защитники из полка "Азов" показали фото и видео детей, которые встречают украинских защитников.

"Видеть глаза украинцев в освобожденных селах Херсонской области - бесценно. Дети встречают нас как родных. Они дождались своих. Силы нашего подразделения в составе ВСУ осуществляют успешные наступательные действий на Херсонском направлении", - сообщили военные.

Они дождались своих: защитники из полка &quot;Азов&quot; показали детей из ХерсонаОни добавили, что враг отступает, а Силы специальных операций продолжают освобождать от врага украинскую землю.

"Враг отступает, оставляя разрушенные села. Наша БТГр продолжает двигаться вперед. Наступление продолжается. Все подробности озвучим позже", - говорится в сообщении ССО "Азов".

А тем временем, жители Херсона ждут украинских военных. На главной площади города начали собираться люди, а над Херсонской ОГА уже подняли украинский флаг.

Они дождались своих: защитники из полка &quot;Азов&quot; показали детей из ХерсонаОни дождались своих: защитники из полка &quot;Азов&quot; показали детей из ХерсонаОни дождались своих: защитники из полка &quot;Азов&quot; показали детей из ХерсонаОни дождались своих: защитники из полка &quot;Азов&quot; показали детей из ХерсонаФото: Херсон (социальные сети)

Кстати, ранее мы писали о том, что по данным Херсонских изданий, ВСУ уже находятся на окраинах города. Их видели в Шуменском микрорайоне.

А еще мы рассказывали о том, что в Херсоне окончательно разрушен Антоновский мост - он не выдержал обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область освобождение