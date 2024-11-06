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У Гарріс готуються до затяжної судової війни після виборів, - CNN

Середа 06 листопада 2024 04:04
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У Гарріс готуються до затяжної судової війни після виборів, - CNN Фото: кандидати в президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У передвиборчому штабі Камали Гарріс припускають, що переможця президентських виборів у США оголосять за кілька днів. Однак після цього почнуться судові позови, що розтягнуться на тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"На нас чекає місяць судового пекла", - сказав в інтерв'ю виданню один із радників кампанії Гарріс.

За словами старшого фінансиста, що брав участь у розмовах, команда Гарріс повідомила донорам, що перегони з похибкою збільшать імовірність судових позовів "від чотирьох до шести тижнів, коли всі судитимуться з усіма". І це на додачу до роботи, яку готували республіканці.

Інший великий донор зазначив, що кампанії демократів доведеться зберегти капітал - або залучити більше - для покриття значних судових витрат, пов'язаних із цими захисними заходами.

Зовнішній радник передвиборчого штабу Гарріс Дана Ремус сказала, що кампанія має адвокатів по всій країні, які оскаржують результати підрахунку голосів, перерахунку голосів й аудиту. Вона назвала всі ці дії "законними".

"На виборах вирішує американський народ, і немає жодного способу скасувати ці результати. Наші інституції не дозволять цього, зокрема Верховний суд", - сказала Ремус цього тижня.

Вибори президента США

У вівторок, 5 листопада, в Сполучених Штатах відбуваються чергові президентські вибори.

На даний момент у країні проголосували майже половина штатів. Для перемоги кандидатам потрібно здобути голоси 270 з 538 виборників.

За останніми даними екзит-полів, 44% виборців підтримали Дональда Трампа, а 48% - Камалу Гарріс.

Трамп виграє в Індіані, Кентуккі, Філадельфії, Джорджії та Північній Кароліні. Гарріс перемагає у Вермонті.

За даними екзит-полів Edison Research, Гарріс перемагає у більшості "хитких штатів". Очікується, що вона візьме перемогу в чотирьох з семи цих штатів.

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Дональд Трамп Камала Гарріс
Результати виборів
Результати виборів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Що таке "хиткі" штати
Що таке "хиткі" штати
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців