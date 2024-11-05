Трамп чи Гарріс? Хто переможе на виборах у США: рейтинги та прогнози
У ніч на 6 листопада 2024 року або вранці швидше за все стане ясно, хто виграв вибори в США, - демократка Камала Гарріс чи республіканець Дональд Трамп. Переможець очолить нову адміністрацію у Білому домі на наступні чотири роки.
РБК-Україна наводить рейтинги кандидатів та прогнози.
Фінальні рейтинги
Фінальне опитування NBC News показало, що обидва кандидати йдуть нога в ногу. Камала Гарріс отримує підтримку 49% виборців, Дональд Трамп - ідентичні 49%. Лише 2% опитаних заявили, що не впевнені у своєму виборі.
На руку Гарріс грає зростаючий ентузіазм демократів, підтримка її майбутньої політики з питання абортів і турботи про середній клас. На користь Трампа - сприятлива оцінка першого президентства (порівняно з результатами Джо Байдена), а також те, що дві третини виборців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.
Фото: результати опитування NBC News (nbcnews.com)
Основна боротьба розгорнеться в семи так званих "хитких штатах". Фінальні опитування Emerson College Polling/The Hill показують, що рейтинги в цих штатах надто близькі, щоб передбачити результати:
- Мічіган - 50% проти 48% на користь Гарріс
- Невада - 48% проти 48%
- Вісконсин - 49% проти 49%
- Джорджія - 50% проти 49% на користь Трампа
- Північна Кароліна - 49% проти 48% на користь Трампа
- Пенсільванія - 49% проти 48% на користь Трампа
- Арізона - 50% проти 48% на користь Трампа
Рейтинги перебувають у межах статистичної похибки.
Згідно з опитуванням HarrisX/Forbes, Гарріс випереджає Трампа з показниками 49% проти 48% з урахуванням інших кандидатів від інших партій Джилл Стайн (Партія зелених) та Корнела Веста (незалежний).
У двосторонній гонці Гарріс випереджає Трампа з результатом 51% проти 49%. З-поміж тих, хто вже віддав свій голос, 57% підтримали нинішнього віце-президента, 40% - кандидата від республіканців. Проте достроково зазвичай голосують більше прихильники Демократичної партії.
Згідно з опитуванням Yahoo News/YouGov, у Гарріс і Трампа однакова підтримка на загальнонаціональному рівні. Їхні рейтинги - 47% проти 47%.
Прогнозні моделі
Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в авторитетних прогнозах гуру опитувань громадської думки Нейта Сільвера (американський статистик) та сервісу FiveThirtyEight.
Прогноз Сільвера заснований на 80 000 симуляціях президентських перегонів на основі даних опитувань. Згідно з ним, шанси на перемогу Гарріс становлять 50,015% проти 49,985% у Трампа. По суті це нічия.
З 80 000 імітацій Гарріс перемогла у 40 012 і програла у 39 988 випадках. З них 39 718 були чистою перемогою Трампа, а решта (270 імітацій) були точними нічиїми. Тобто 269 - 269 на Колегії вибірників. З цього прогнозу випливає, що якщо на колегії буде саме такий результат, то найімовірніше Трамп стане президентом після голосування у Палаті представників США.
FiveThirtyEight оцінює шанси Трампа як 49 зі 100, Гарріс - 50 зі 100. Імовірність того, що жоден з кандидатів не виявиться переможцем після голосування Колегії виборників - 1 із 100.
Проте близькі перегони в опитуваннях не обов'язково означають, що результат теж буде близьким. Усі сім "хитких" штатів знаходяться в межах звичайної похибки.
Прогнози Silver та FiveThirtyEight оцінюють ймовірність перемоги та не залежать від опитувань, які оцінюють, скільки голосів отримає кожен кандидат. Проте результати багатьох загальнонаціональних опитувань в "хитких" штатах залишаються по суті рівними.
При підготовці тексту використовувалися: дані опитувань NBC News, Emerson College Polling/The Hill, HarrisX/Forbes, Yahoo News/YouGov, а також прогнозні моделі аналітика Нейта Сільвера та FiveThirtyEight.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вашингтон і понад 20 штатів залучають військових для захисту виборчих дільниць та урядових будівель. Передбачається, що у разі програшу Трампа його прихильники можуть влаштувати заворушення.
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