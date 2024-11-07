5 самых эксцентричных президентов США

Президенты США оставили след не только в политике, но и в своих необычных особенностях поведения, которые удивляли многих. Некоторые из них запомнились странными решениями, страхами или причудливыми увлечениями.

Джон Квинси Адамс: любитель купаться голым

Джон Куинси Адамс, шестой президент США, имел привычку ежедневно купаться наголо в реке Потомак. Он начинал свое утро с погружения в холодную воду, несмотря на риски.

Кроме того, он славился увлечением естественными науками, даже интересовался наличием русалок и предлагал финансирование экспедиции для исследования Северного полюса на случай, если там живут удивительные существа. Такое странное поведение нередко становилось предметом насмешек со стороны его оппонентов.

Джон Квинси Адамс (фото: Википедия)

Эндрю Джексон: дуэлянт и обладатель необычных домашних животных

Эндрю Джексон, известный как президент-воин, вел бурную жизнь, включавшую множество дуэлей, в которых он часто рисковал жизнью. Он даже носил пулю в теле, которая осталась после одной из дуэлей.

Кроме того, Джексон держал любимого попугая по имени Пол, который умел ругаться, что стало настоящим развлечением для гостей президента. Попугай так безудержно ругался, что его пришлось вывести с похорон Джексона, поскольку он не прекращал выражать свое "недовольство" церемонией.

Эндрю Джексон (фото: Википедия)

Теодор Рузвельт: президент с пулей в груди

Теодор Рузвельт был известен своим мужеством и готовностью к экстремальным испытаниям. Однажды во время выступления на предвыборной кампании в него выстрелили, но Рузвельт, несмотря на ранение, продолжил речь, ведь пуля застряла в его кармане среди документов.

Рузвельт не разрешил врачам вынуть пулю и завершил кампанию с ней в груди, что только укрепило его репутацию как непреклонного "буйвола".

Теодор Рузвельт (фото: Википедия)

Бенджамин Гаррисон: президент, боявшийся электричества

Бенджамин Гаррисон вошел в историю как первый президент, проведший электричество в Белый дом, однако сам боялся пользоваться им. Гаррисон и его жена даже не решались включать или выключать свет, опасаясь удара током, и часто оставляли свет включенным на ночь.

Этот страх казался вполне понятным в то время, когда электрические технологии только развивались и их воспринимали как нечто опасное.

Рекламный предвыборный платок кампании Бенджамина Гаррисона (фото: Википедия)

Линдон Джонсон: президент с "нестандартным" юмором

Линдон Джонсон был известен своим доминирующим характером и склонностью к неприемлемому юмору. Он часто издевался над своими сотрудниками и даже мог разговаривать с ними с открытой дверью туалета.

Джонсон любил показывать свое "альтер эго", которому даже дал имя - Джамбо, и считал, что его поведение придает ему авторитет. Многие современники считали такое поведение результатом психического расстройства, однако Джонсон оставался одной из самых ярких фигур американской политики.

Линдон Джонсон (фото: Википедия)