"Вони чекають, що ми забудем": військовий показав жахливі умови лікування захисників у Львові (фото)

Умови в медичному центрі у Львові

Мирослав Откович описує медзаклад, як такий, де "все є, і нічого не треба". Проте зі світлини, яку він прикріпив до допису, складається протилежне враження.

Він показав вбиральню з побитими стінами, брудом на плитці та повною антисанітарією.

"Уявіть, як людина з пораненням має скористатись цим туалетом? У мене закінчується конструктив. Опускаються руки, але стискаються кулаки!" - написав військовий.

Санітарні умови у військовому шпиталі (фото: facebook.com/Otkovych)

Кількома днями раніше Мирослав також розповідав про те, що поранені бійці стоять у кількагодинних чергах, щоб отримати довідки. При тому, що поліклініка відчиняється о 9 ранку, вже о 7:30 стоять черги.

"Пів на дев'яту в списках в реєстратуру вже був шістдесятим, у черзі до хірурга - тринадцятим. Електронної черги не існує. Усе на листочку в клітинку. А для того, щоб потрапити в останній кабінет, там де виписують документи ВЛК (військово-лікарська комісія - ред.), моє прізвище опинилось під номером 502!!!" - розповідає Откович.

Бійці, яким потрібно пройти багатьох лікарів, стоять у чергах цілі місяці. Аналогічними історіями почали розповідати й про лікарні Києва.

За словами військового, усі бригади везуть своїх бійців в один заклад у регіоні. Очевидно, що це велике завантаження, тому так бути не повинно.

"Має бути спосіб вдосконалити процес видачі довідки, зробити його електронним, як і запис на прийом. Забезпечити необхідну кількість медичного персоналу в закладах, розгорнути додаткові інформаційні стенди", - роздумує боєць.

Черга бійців за отриманням довідки військово-лікарської комісії (фото: facebook.com/Otkovych)

Реакція Офісу Омбудсмана

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олександр Кононенко повідомив у своєму Facebook, що до медзакладу відправили перевірку. У ході цього підтвердження слів Отковича знайшли.

За словами Кононенка, у лікарні є ряд проблем, які потрібно вирішити:

багатогодинне очікування в черзі на прийом до лікаря

відсутність електронного документообігу та електронного запису

призупинення роботи закладу під час відключень світла

відсутні належні умови сервісу та санітарії

неможливість проходження комісії за місцем проживання

"Тому наразі Офісом Омбудсмана вирішується питання щодо вжиття заходів реагування з метою розв'язання проблемних питань. Далі інформуватимемо..." - написав він.