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"Вони чекають, що ми забудем": військовий показав жахливі умови лікування захисників у Львові (фото)

Умови у військовому шпиталі у Львові (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Військовий Мирослав Откович показав, в яких жахливих умовах проходить лікування поранених бійців у медичному центрі ЗСУ у Львові. Керівник шпиталю обіцяв, що ситуація зміниться, проте нічого не сталося. Офіс Омбудсмана з прав людини вже дав свою реакцію.

Про це Мирослав Откович розповів на своїй сторінці у Facebook.

Умови в медичному центрі у Львові

Мирослав Откович описує медзаклад, як такий, де "все є, і нічого не треба". Проте зі світлини, яку він прикріпив до допису, складається протилежне враження.

Він показав вбиральню з побитими стінами, брудом на плитці та повною антисанітарією.

"Уявіть, як людина з пораненням має скористатись цим туалетом? У мене закінчується конструктив. Опускаються руки, але стискаються кулаки!" - написав військовий.

Санітарні умови у військовому шпиталі (фото: facebook.com/Otkovych)

Кількома днями раніше Мирослав також розповідав про те, що поранені бійці стоять у кількагодинних чергах, щоб отримати довідки. При тому, що поліклініка відчиняється о 9 ранку, вже о 7:30 стоять черги.

"Пів на дев'яту в списках в реєстратуру вже був шістдесятим, у черзі до хірурга - тринадцятим. Електронної черги не існує. Усе на листочку в клітинку. А для того, щоб потрапити в останній кабінет, там де виписують документи ВЛК (військово-лікарська комісія - ред.), моє прізвище опинилось під номером 502!!!" - розповідає Откович.

Бійці, яким потрібно пройти багатьох лікарів, стоять у чергах цілі місяці. Аналогічними історіями почали розповідати й про лікарні Києва.

За словами військового, усі бригади везуть своїх бійців в один заклад у регіоні. Очевидно, що це велике завантаження, тому так бути не повинно.

"Має бути спосіб вдосконалити процес видачі довідки, зробити його електронним, як і запис на прийом. Забезпечити необхідну кількість медичного персоналу в закладах, розгорнути додаткові інформаційні стенди", - роздумує боєць.

Черга бійців за отриманням довідки військово-лікарської комісії (фото: facebook.com/Otkovych)

Реакція Офісу Омбудсмана

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олександр Кононенко повідомив у своєму Facebook, що до медзакладу відправили перевірку. У ході цього підтвердження слів Отковича знайшли.

За словами Кононенка, у лікарні є ряд проблем, які потрібно вирішити:

  • багатогодинне очікування в черзі на прийом до лікаря
  • відсутність електронного документообігу та електронного запису
  • призупинення роботи закладу під час відключень світла
  • відсутні належні умови сервісу та санітарії
  • неможливість проходження комісії за місцем проживання

"Тому наразі Офісом Омбудсмана вирішується питання щодо вжиття заходів реагування з метою розв'язання проблемних питань. Далі інформуватимемо..." - написав він.

Раніше ми розповідали, як діяти, якщо військовий зник зі зв'язку з рідними.

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