"Они ждут, что мы забудем": военный показал ужасные условия лечения защитников во Львове (фото)

Условия в медицинском центре во Львове

Мирослав Откович описывает медучреждение, как такое, где "все есть, и ничего не надо". Однако по фотографии, которую он прикрепил к сообщению, складывается противоположное впечатление.

Он показал туалет с разбитыми стенами, грязью на плитке и полной антисанитарией.

"Представьте, как человек с ранением должен воспользоваться этим туалетом? У меня кончается конструктив. Опускаются руки, но сжимаются кулаки!" - написал военный.

Санитарные условия в военном госпитале (фото: facebook.com/Otkovych)

Несколькими днями ранее Мирослав также рассказывал о том, что раненые бойцы стоят в очередях по несколько часов, чтобы получить справки. При том что поликлиника открывается в 9 утра, уже в 7:30 стоят очереди.

"В пол девятого в списках в регистратуру уже был шестидесятым, в очереди к хирургу - тринадцатым. Электронной очереди не существует. Все на листочке в клеточку. А для того, чтобы попасть в последний кабинет, там где выписывают документы ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.), моя фамилия оказалась под номером 502!!!" - рассказывает Откович.

Бойцы, которым нужно пройти многих врачей, стоят в очереди целые месяцы. Аналогичными историями стали рассказывать и о больницах Киева.

По словам военного, все бригады везут своих бойцов в одно заведение в регионе. Очевидно, что это большая загрузка, поэтому так быть не должно.

"Должен быть способ усовершенствовать процесс выдачи справки, сделать его электронной, как и запись на прием. Обеспечить необходимое количество медицинского персонала в заведениях, развернуть дополнительные информационные стенды", - размышляет боец.

Очередь бойцов за получением справки военно-врачебной комиссии (фото: facebook.com/Otkovych)

Реакция Офиса Омбудсмена

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Александр Кононенко сообщил в своем Facebook, что в медучреждение отправили проверку. В ходе этого подтверждения словам Отковича нашли.

По словам Кононенко, в больнице есть ряд проблем, которые нужно решить:

многочасовое ожидание в очереди на прием к врачу

отсутствие электронного документооборота и электронной записи

приостановка работы заведения во время отключений света

отсутствуют надлежащие условия сервиса и санитарии

невозможность прохождения комиссии по месту жительства

"Поэтому сейчас Офисом Омбудсмена решается вопрос принятия мер реагирования с целью решения проблемных вопросов. Далее будем информировать..." - написал он.