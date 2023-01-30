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Що робити, якщо військовий не виходить на зв'язок: поради Міноборони

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Понеділок 30 січня 2023 15:24
Що робити, якщо військовий не виходить на зв'язок: поради Міноборони Що робити, якщо зник зв'язок із військовим (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В умовах повномасштабного вторгнення чи не кожен українець має родича або знайомого, який служить у війську. Для близьких дуже важливо підтримувати зв'язок із військовим, проте не завжди це може вдаватися.

Що робити, якщо військовий перестав виходити на зв'язок, розповіли в Telegram-каналі Міноборони.

Чіткий алгоритм дій

Якщо ваш знайомий або родич військовий не виходить на зв'язок тривалий час, необхідно повідомити про це до відповідних органів.

Куди дзвонити

  • Уповноважений зі зниклих безвісти: (099) 792-01-26
  • Гаряча лінія допомоги: 0 800 339 247
  • Написати в месенджери: (095) 896-04-21

Що робити, якщо військовий не виходить на зв'язок: поради Міноборони

Про зникнення військового потрібно повідомляти якомога швидше (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Які дані потрібно надавати

  • прізвище, ім'я та по батькові
  • дата народження
  • паспортні дані
  • особовий номер і номер військового квитка чи жетону
  • контактні дані місця постійної дислокації територіального центру комплектування та соціальної підтримки
  • ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини
  • контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник
  • телефони гарячої лінії частини, бригади, угрупування
  • дату, коли втратили зв'язок із рідною людиною

Якщо до цього ви бачили фото або інші відомості про зниклих осіб у пабліках чи соціальних мережах, також повідомляйте цю інформацію. Для встановлення місцеперебування будуть корисні будь-які відомі дані.

Раніше ми розповідали, як знятися зі статусу ВПО.

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