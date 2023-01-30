Що робити, якщо військовий не виходить на зв'язок: поради Міноборони

В умовах повномасштабного вторгнення чи не кожен українець має родича або знайомого, який служить у війську. Для близьких дуже важливо підтримувати зв'язок із військовим, проте не завжди це може вдаватися.

Що робити, якщо військовий перестав виходити на зв'язок, розповіли в Telegram-каналі Міноборони.