Що робити, якщо військовий не виходить на зв'язок: поради Міноборони
В умовах повномасштабного вторгнення чи не кожен українець має родича або знайомого, який служить у війську. Для близьких дуже важливо підтримувати зв'язок із військовим, проте не завжди це може вдаватися.
Що робити, якщо військовий перестав виходити на зв'язок, розповіли в Telegram-каналі Міноборони.
Чіткий алгоритм дій
Якщо ваш знайомий або родич військовий не виходить на зв'язок тривалий час, необхідно повідомити про це до відповідних органів.
Куди дзвонити
- Уповноважений зі зниклих безвісти: (099) 792-01-26
- Гаряча лінія допомоги: 0 800 339 247
- Написати в месенджери: (095) 896-04-21
Про зникнення військового потрібно повідомляти якомога швидше (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Які дані потрібно надавати
- прізвище, ім'я та по батькові
- дата народження
- паспортні дані
- особовий номер і номер військового квитка чи жетону
- контактні дані місця постійної дислокації територіального центру комплектування та соціальної підтримки
- ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини
- контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник
- телефони гарячої лінії частини, бригади, угрупування
- дату, коли втратили зв'язок із рідною людиною
Якщо до цього ви бачили фото або інші відомості про зниклих осіб у пабліках чи соціальних мережах, також повідомляйте цю інформацію. Для встановлення місцеперебування будуть корисні будь-які відомі дані.
Раніше ми розповідали, як знятися зі статусу ВПО.
Читайте також, як врятуватися під час атаки дронів-камікадзе.