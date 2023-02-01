Ветеран АТО, якого не взяли на фронт через вік, виготовляє пічки для військових

Ветеран російсько-української війни, колишній учасник АТО Микола Каракаптан після повномасштабного вторгнення РФ вирішив вирушити на передову захищати батьківщину, проте його не взяли на фронт через вік, оскільки чоловікові 60 років. Житель Люботина став допомагати військовим інакше - робити їм пічки.

Виготовляє печі, які захисники вже прозвали "каракаптанками", пан Микола у своєму гаражі у Люботині.

Чоловік зазначає, що сам знає, як холодно взимку сидіти у бліндажі, адже у 2014 році також був військовим.

Згадуючи початок російського широкомасштабного нападу на Україну в лютому 2022-го, він розповів, що вже зібрався знову до війська, і вирушив до своєї Люботинської бригади.

"Нас трьох відправили додому, але ми на блок посту стояли, поки були потрібні", - каже Каракаптан.

Щоб допомагати бійцям на фронті, чоловік почав із жовтня виробляти грубки, які виготовляє зі старих баків. Раніше пан Микола ремонтував машини, як робити пічки - дізнався з інтернету. Матеріали, необхідні для роботи, йому привозять знайомі.

60-річний ветеран АТО Микола Каракаптан робить для військових печі (фото: suspilne.media)

"Водяні баки люди дають. Ті, що погоріли. З фреонів нам привозять холодильщики з Харкова. Фреон закінчується, вони разові, а ми вже ріжемо, варимо", - пояснив він.

Для виготовлення однієї буржуйки у Каракаптана йде день. Він уже зробив близько 20 печей за 3,5 місяці. Найбільшою складністю чоловік називає відсутність світла.

Микола Каракаптан допомагає українським захисникам, виготовляючи печі (фото: facebook.com/suspilne.kharkiv)

Також пан Микола розповів, що військові просять у нього печі переважно маленького розміру, тому що у невеликий бліндаж велику буржуйку не поставиш.

"Вони ефективні, і маленькі добре гріють", - каже Каракаптан про потреби бійців.

Чоловік зварює свою грубку "Турбо" з обрізків старих труб. За його словами, на ній військовим зручно готувати їжу. Готові печі українським захисникам відвозять волонтери.

Микола Каракаптан виготовляє для бійців ЗСУ пічку "Турбо" (фото: suspilne.media)