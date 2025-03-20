Старіша за піраміди та Стоунхендж: як виглядає перша споруда в історії людства

Відкриття Ньюгрейнджа

Ця надзвичайна споруда була забута на багато століть, прихована під товстим шаром землі через природні катаклізми та просідання ґрунту. Лише в 17 столітті, після того, як територія потрапила до рук англійського графа, було випадково виявлено частину будівлі. У пошуках каменів для будівництва його слуги наткнулися на стародавню конструкцію.

Спочатку її прийняли за місце поховань, але вже згодом було з’ясовано, що це об’єкт, пов'язаний з релігійними обрядами. З того часу Ньюгрейндж стає центром уваги для істориків і археологів, що почали активно досліджувати її таємниці. Але навыть сьогодні багато хто не знає про її існування, а тим часом її вік становить більше п'яти тисяч років.

Ньюгрейндж вражає своїми розмірами, дивними для такої старовинної споруди (фото: Вікіпедія)

Ідеальна конструкція Ньюгрейнджа

Ньюгрейндж вражає своєю архітектурною досконалістю. Споруда висотою 13 метрів має округлу форму, що вражає навіть сьогодні, коли багато стародавніх споруд вже не можуть похвалитися такою стійкістю.

Вхід до неї складається з 18-метрового коридору, який веде до центральної ритуальної кімнати, встеленій кам’яними блоками. Важливим є те, що конструкція досі не змістилася і не піддавалася корозії, хоча її вік обчислюється тисячами років.

Особливо цікаво, що її внутрішня частина побудована так, що в певні моменти року, зокрема під час зимового сонцестояння, сонце освітлює весь коридор, надаючи будівлі особливого астрономічного значення.

Ньюгрейндж має правильну круглу форму (фото: Вікіпедія)

Астрономічна роль Ньюгрейнджа

Ньюгрейндж не просто архітектурна пам'ятка, а ще й унікальний астрономічний об'єкт. Споруда спроектована таким чином, що під час зимового сонцестояння сонячні промені, проходячи через маленьке віконце, освітлюють приміщення всередині.

Це стало доказом того, що давні мешканці цієї місцевості мали глибокі знання астрономії та враховували природні цикли для проведення обрядів. Точність конструкції просто вражає: це свідчить, що будівники Ньюгрейнджа вміли працювати з астрономічними явищами, що набагато випереджали їх час.

Ньюгрейндж з середини (фото: Вікіпедія)

Міфи, легенди та популярність Ньюгрейнджа сьогодні

Велич Ньюгрейнджа не залишилася непоміченою, і протягом століть виникло безліч міфів і легенд, що оточували цю споруду. Давні культури бачили в ній місце сили, де відбувалися важливі ритуали та обряди.

Зараз Ньюгрейндж є однією з головних туристичних атракцій Ірландії, привертаючи мандрівників зі всього світу. Вчені також не припиняють свої дослідження, намагаючись з'ясувати всі загадки цієї неймовірної споруди. Сьогодні, понад п'ять тисяч років по тому, Ньюгрейндж залишається величною пам'яткою давнини, що досі не розкрила всіх своїх таємниць.

Ньюгрейндж повний містичних символів (фото: Вікіпедія)

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