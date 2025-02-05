8 дивовижних фактів про єгипетські піраміди, які вражають навіть істориків

Єгипетські піраміди - одне з найбільш вражаючих досягнень давньої цивілізації, що й досі залишається загадкою для вчених. Дослідження продовжуються, і кожне відкриття тільки підтверджує, що піраміди містять більше таємниць, ніж ми можемо уявити.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про вісім цікавих фактів, які допоможуть глибше зрозуміти ці дивовижні пам’ятки.

Внутрішні рампи замість зовнішніх пандусів

Багато років вважалося, що величезні кам’яні блоки доставляли на вершину піраміди за допомогою довгих зовнішніх пандусів. Проте сучасні дослідження припускають, що всередині пірамід могла існувати система спіральних рамп.

Це пояснює, чому жодних слідів зовнішніх пандусів не було знайдено. Якщо ця теорія правильна, вона змінює наші уявлення про технології будівництва стародавнього Єгипту.

Секретні порожнини всередині піраміди

За допомогою мюонної радіографії вчені виявили у Великій піраміді загадкову порожнину розміром із пасажирський літак. Дослідники не знають, яке було її призначення - це може бути як ще не знайдена поховальна камера, так і конструктивний елемент для зменшення навантаження.

Примітно, що подібні невідомі простори можуть бути й в інших пірамідах. Це відкриття підкреслює, що навіть найвідоміші пам’ятки ще зберігають багато таємниць.

Головні піраміди у розрізі (зображення: Вікіпедія)

Колишній білий блиск пірамід

Зараз ми бачимо піраміди в їхньому зношеному стані, але спочатку вони мали зовсім інший вигляд. Із зовнішнього боку споруди були вкриті гладкими білими вапняковими плитами, які відбивали сонячне світло.

Це робило піраміди сяючими і видимими з великих відстаней. Однак через землетруси та використання матеріалів для будівництва в більш пізні періоди більшість облицювання зникла. Декілька таких плит досі можна побачити на вершині піраміди Хефрена.

Геометрична досконалість

Велика піраміда Гізи ідеально орієнтована по сторонах світу, з мінімальним відхиленням менше ніж на 0,05 градуса. Це вражає, враховуючи, що споруда була побудована понад 4500 років тому, без сучасних інструментів для точних вимірювань.

Пропорції піраміди також пов’язані із золотим перетином, що свідчить про високий рівень математичних знань у Стародавньому Єгипті. Крім того, співвідношення висоти та периметра Великої піраміди приблизно дорівнює числу π, що не могло бути випадковістю.

Робітники, а не раби

Попри поширений міф, піраміди будували не раби, а професійні робітники, які отримували оплату та харчування. Археологічні знахідки вказують на існування спеціальних поселень для будівельників, де були їдальні, житлові приміщення та навіть лікарні.

Робітники отримували щоденні пайки у вигляді хліба, м’яса та пива, що свідчить про добре організовану систему праці. До того ж, багато з них були поховані поруч із пірамідами, що є свідченням їхнього високого соціального статусу. Це спростовує популярні уявлення про нелюдські умови будівництва.

Гравюра з зображенням будівництва пірамід (зображення: Вікіпедія)

Наявність водних каналів

Дослідження вказують на те, що під час будівництва пірамід могли використовувати штучні водні канали. Археологи знайшли сліди стародавніх рукавів Нілу, які могли служити транспортними шляхами для перевезення кам’яних блоків.

Це пояснює, як древнім єгиптянам вдавалося транспортувати багатотонні плити на великі відстані. Замість перетягування по суші важкі вантажі могли доставлятися за допомогою барж і спеціальних платформ. Це значно спрощувало будівництво та дозволяло ефективно керувати ресурсами.

Акустичні особливості пірамід

Деякі приміщення всередині пірамід мають унікальні акустичні властивості. Наприклад, у "Царській камері" Великої піраміди звуки можуть посилюватися, створюючи особливий ефект резонансу.

Це могло мати ритуальне значення або бути випадковим результатом архітектурних рішень. Дослідники також припускають, що спеціальне розташування кам’яних плит впливало на розповсюдження звуку.

Піраміди залишаються одним з головних туристичних магнітів світу (фото: Вікіпедія)

Зв’язок із зоряними системами

Давні єгиптяни були відомі своїми знаннями астрономії, що знайшло відображення у конструкції пірамід. Деякі дослідження вказують, що розташування пірамід Гізи відображає три зірки в поясі Оріона. Це підтверджує теорію, що піраміди могли бути побудовані не лише як гробниці, а й як астрономічні об’єкти.

Крім того, деякі коридори пірамід були спрямовані точно на зірки або сузір’я, які мали важливе значення для єгипетської релігії. Це ще один доказ того, що будівництво пірамід базувалося на складних розрахунках і глибоких знаннях космосу.