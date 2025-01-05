"Вона була у шоці". LAMA пригадала знайомство з мамою свого молодого коханого

Зі слів виконавиці, знайомство з мамою Романа відбулося в Херсоні, звідки він родом.

Як зізналася артистка, спочатку жінка була дещо спантеличена, коли її син привів додому "зірку з телевізора".

"Я приїхала в Херсон, бо Роман звідти. Я чомусь не пам'ятаю момент, як зайшла до них у дім. Пам'ятаю лише, як ми дуже довго розмовляли на кухні по душах. Ми з нею в дуже гарних стосунках зараз", - розповіла Lama.

LAMA з коханим (фото: instagram.com/lamaukraine)

Зірка зазначила, що мама чоловіка старша за неї лише на чотири роки, тому вони легко знайшли спільну мову. Вони часто зідзвонюються та навідують одна одну. Втім, знайомство все ж викликало у жінки певні переживання.

"Вона бачила мене по телевізору, слухала мою музику. І тут її син приводить додому Ламу. Типу "тьотю з телевізора". Вона була трохи в шоці, як це буде, як у нас складатимуться стосунки. Простіше було зі звичайною дівчиною, якій 20 років, наприклад. А тут приходить зірка, що не кажи", - додала Lama.

Мама молодого бойфренда співачки боялася, як вона впливатиме на сім'ю, на сина.

"Думала, що в нас нічого не вийде, що це тимчасово. Хоча до цього в Романа були стосунки з однолітками, і ось там якраз і нічого не виходило", - поділилася знаменитість.

LAMA з коханим (фото: instagram.com/lamaukraine)

Однак, каже Lama, їхній союз із Романом виявився міцним. Вона розповіла, що, попри свій молодий вік, хлопець уже тоді був серйозним і зрілим.

"Він із досвідом. На свої 24 роки, коли ми познайомилися, він був серйозним стабільним хлопцем. У його очах було видно любов, стабільність і дорослість. Нема нічого гіршого, коли хлопець не дорослий. А таким він може бути і в 40, і в 50 років", - сказала виконавиця.

Зазначимо, що Lama та її обранець Роман вже понад сім років живуть у цивільному шлюбі. Чоловік будує кар’єру у фінансовій сфері. Хоч і у них є різниця у віці, пара знаходить багато спільного, що робить їхні стосунки гармонійними.

Як раніше розповідала співачка, вона прийняла рішення не народжувати дітей ще у свої 20 років. Цю позицію артистки повністю підтримує її коханий.