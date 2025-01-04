Учасниця "Холостяка" розчулила зізнанням про бойфренда, якого знайшла після невдачі з Тереном
Фудблогерка Настя Анісімова, яка здивувала всіх на пост-шоу "Холостяка", адже знайшла кохання після реаліті та зустрічається з оператором, публічно висловилася про стосунки з обранцем. Після невдачі з Олександром Тереном, який "не відчув" до неї таких почуттів, які були в неї, дівчина зустріла справжнє щастя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Анісімової в Instagram.
У чому зізналася зірка "Холостяка"
Після того як Настя та її обранець оголосили про стосунки, вони вперше виклали спільні фото. На кадрах пара має щасливий вигляд. А в описі до світлин Анісімова залишила дуже щемливе зізнання.
Настя Анісімова та її обранець (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)
Після проекту Настя говорила, що відчувала до Терена дещо більше, аніж просто симпатія. Втім, нині вона зрозуміла, що лише зустріч з Єгором подарувала їй справжні почуття.
Учасниця "Холостяка" показала свого бойфренда (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)
"Що воно таке, справжнє кохання? Напевно, до того як я тебе зустріла, я не знала значення цієї фрази… Ти любов, ти сенс, ти майбутнє, ти моє все. Я кохаю тебе до нестями", - написала Анісімова.
Настя та Єгор (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)
Допис блогерки розчулив мережу. У коментарях навіть з'явився ведучий "Холостяка" Григорій Решетник.
"Будьте щасливими! Ви прекрасні", - написав він.
Інші ж юзери залишили наступні коментарі:
- "Найкраща пара всіх сезонів! Це справжня пара проекту Холостяк!"
- "Ви нереально красиві, ваші погляди, щирість - довели до сліз мене"
- "Які ви милі! Бажаю вам щастя"
- "В цей момент розумієш, чому тоді сталося саме так. Ви чарівні"
- "Створенні один для одного"
- "Настя ви дуже крута, вболівала за вас, дуже щаслива, що у вас все добре, бажаю від щирого серця любові та щастя. Емоції від вашої історії - вау"
- "Дуже красива пара. Нехай у вас все буде добре, кохайте, поважайте один одного".
До слова, раніше ми розповідали, як мережа реагує на фінал "Холостяка".
Окрім цього, нещодавно Терен та Бєлєнь зробили несподівану заяву після того, як їх розсекретили.