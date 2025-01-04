Учасниця "Холостяка" розчулила зізнанням про бойфренда, якого знайшла після невдачі з Тереном

Фудблогерка Настя Анісімова, яка здивувала всіх на пост-шоу "Холостяка" , адже знайшла кохання після реаліті та зустрічається з оператором, публічно висловилася про стосунки з обранцем. Після невдачі з Олександром Тереном, який "не відчув" до неї таких почуттів, які були в неї, дівчина зустріла справжнє щастя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Анісімової в Instagram .

У чому зізналася зірка "Холостяка"

Після того як Настя та її обранець оголосили про стосунки, вони вперше виклали спільні фото. На кадрах пара має щасливий вигляд. А в описі до світлин Анісімова залишила дуже щемливе зізнання.

Настя Анісімова та її обранець (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

Після проекту Настя говорила, що відчувала до Терена дещо більше, аніж просто симпатія. Втім, нині вона зрозуміла, що лише зустріч з Єгором подарувала їй справжні почуття.

Учасниця "Холостяка" показала свого бойфренда (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

"Що воно таке, справжнє кохання? Напевно, до того як я тебе зустріла, я не знала значення цієї фрази… Ти любов, ти сенс, ти майбутнє, ти моє все. Я кохаю тебе до нестями", - написала Анісімова.

Настя та Єгор (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

Допис блогерки розчулив мережу. У коментарях навіть з'явився ведучий "Холостяка" Григорій Решетник.

"Будьте щасливими! Ви прекрасні", - написав він.

Інші ж юзери залишили наступні коментарі: