"Она была в шоке". LAMA вспомнила знакомство с мамой своего молодого возлюбленного

По словам исполнительницы, знакомство с мамой Романа состоялось в Херсоне, откуда он родом.

Как призналась артистка, сначала женщина была несколько озадачена, когда ее сын привел домой "звезду из телевизора".

"Я приехала в Херсон, потому что Роман оттуда. Я почему-то не помню момент, как зашла к ним в дом. Помню только, как мы очень долго разговаривали на кухне по душам. Мы с ней в очень хороших отношениях сейчас", - рассказала Lama.

LAMA с любимым (фото: instagram.com/lamaukraine)

Звезда отметила, что мама мужа старше ее всего на четыре года, поэтому они легко нашли общий язык. Они часто созваниваются и навещают друг друга. Впрочем, знакомство все же вызвало у женщины определенные переживания.

"Она видела меня по телевизору, слушала мою музыку. И тут ее сын приводит домой Ламу. Типа "тетю из телевизора". Она была немного в шоке, как это будет, как у нас будут складываться отношения. Проще было с обычной девушкой, которой 20 лет, например. А тут приходит звезда, что ни говори", - добавила Lama.

Мама молодого бойфренда певицы боялась, как она будет влиять на семью, на сына.

"Думала, что у нас ничего не получится, что это временно. Хотя до этого у Романа были отношения со сверстниками, и вот там как раз и ничего не получалось", - поделилась знаменитость.

LAMA с возлюбленным (фото: instagram.com/lamaukraine)

Однако, говорит Lama, их союз с Романом оказался крепким. Она рассказала, что, несмотря на свой молодой возраст, парень уже тогда был серьезным и зрелым.

"Он с опытом. На свои 24 года, когда мы познакомились, он был серьезным стабильным парнем. В его глазах было видно любовь, стабильность и взрослость. Нет ничего хуже, когда парень не взрослый. А таким он может быть и в 40, и в 50 лет", - сказала исполнительница.

Отметим, что Lama и ее избранник Роман уже более семи лет живут в гражданском браке. Мужчина строит карьеру в финансовой сфере. Хоть и у них есть разница в возрасте, пара находит много общего, что делает их отношения гармоничными.

Как ранее рассказывала певица, она приняла решение не рожать детей еще в свои 20 лет. Эту позицию артистки полностью поддерживает ее возлюбленный.