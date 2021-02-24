На Волыни женщина родила за рулем авто по дороге в роддом

Прохожий увидел, что женщина рожает в авто и побежал за помощью. Мужчина подбежал к полицейским, рассказал о ситуации и заявил, что женщину надо срочно вести в больницу.

Когда полицейские приехали на место, где стояла машина, то женщина уже держала ребенка на руках. Она рассказала, что сама отправилась в роддом, поскольку ее мужа тогда не было дома.

Один сотрудник полиции сел в авто женщины, а второй на служебной машине сопровождал их с проблесковыми маячками в больницу Владимира-Волынского, где женщину уже ждали врачи.

31-летняя женщина родила мальчика. С ребенком и роженицей все хорошо. Это уже четвертый ребенок в семье.

На Волыни женщина родила ребенка за рулем машины (видео: YouTube)