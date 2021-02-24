На Волині жінка народила за кермом авто по дорозі в пологовий будинок

У вівторок, 23 лютого, жінка самостійно народила дитину у своєму авто. Вона хотіла доїхати до пологового будинку, але не встигла. Пологи почалися прямо в дорозі близько 16:00.
Про це повідомляє поліція Волинської області.
Перехожий побачив, що жінка народжує в авто і побіг за допомогою. Чоловік підбіг до поліцейських, розповів про ситуацію і заявив, що жінку треба терміново вести в лікарню.
Коли поліцейські приїхали на місце, де стояла машина, то жінка вже тримала дитину на руках. Вона розповіла, що сама поїхала в пологовий будинок, оскільки її чоловіка тоді не було вдома.
Один співробітник поліції сів у авто жінки, а другий на службовій машині супроводжував їх з проблисковими маячками в лікарню Володимира-Волинського, де жінку вже чекали лікарі.
31-річна жінка народила хлопчика. З дитиною та породіллею все добре. Це вже четверта дитина в родині.
На Волині жінка народила дитину за кермом машини (відео: YouTube)
Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік не встиг відвести дружину в пологовий будинок і довелося народжувати в поліклініці. Лікар-гінеколог успішно прийняла пологи. У закоханих народилася дівчинка вагою 3,5 кг. Після цього жінку і дитину перенаправили в пологовий будинок.
Ми також писали про те, що під Львовом рятувальники доставили в лікарню породіллю, до якої лікарі не могли дістатися 5 днів. Жінка була на останньому тижні вагітності, тому лікарі звернулися до рятувальників за допомогою.