На Волині жінка народила за кермом авто по дорозі в пологовий будинок

Перехожий побачив, що жінка народжує в авто і побіг за допомогою. Чоловік підбіг до поліцейських, розповів про ситуацію і заявив, що жінку треба терміново вести в лікарню.

Коли поліцейські приїхали на місце, де стояла машина, то жінка вже тримала дитину на руках. Вона розповіла, що сама поїхала в пологовий будинок, оскільки її чоловіка тоді не було вдома.

Один співробітник поліції сів у авто жінки, а другий на службовій машині супроводжував їх з проблисковими маячками в лікарню Володимира-Волинського, де жінку вже чекали лікарі.

31-річна жінка народила хлопчика. З дитиною та породіллею все добре. Це вже четверта дитина в родині.

На Волині жінка народила дитину за кермом машини (відео: YouTube)