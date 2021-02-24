На Волыни женщина родила за рулем авто по дороге в роддом
Во вторник, 23 февраля, женщина самостоятельно родила ребенка в своем авто. Она хотела доехать в роддом, но не успела. Роды начались прямо в дороге около 16:00.
Об этом сообщает полиция Волынской области.
Прохожий увидел, что женщина рожает в авто и побежал за помощью. Мужчина подбежал к полицейским, рассказал о ситуации и заявил, что женщину надо срочно вести в больницу.
Когда полицейские приехали на место, где стояла машина, то женщина уже держала ребенка на руках. Она рассказала, что сама отправилась в роддом, поскольку ее мужа тогда не было дома.
Один сотрудник полиции сел в авто женщины, а второй на служебной машине сопровождал их с проблесковыми маячками в больницу Владимира-Волынского, где женщину уже ждали врачи.
31-летняя женщина родила мальчика. С ребенком и роженицей все хорошо. Это уже четвертый ребенок в семье.
На Волыни женщина родила ребенка за рулем машины (видео: YouTube)
Напомним, что в Николаеве муж не успел отвести жену в роддом и пришлось рожать в поликлинике. Врач-гинеколог успешно приняла роды. У влюбленных родилась девочка весом 3,5 кг. После этого женщину и малышку перенаправили в роддом.
Мы также писали о том, что под Львовом спасатели доставили в больницу роженицу, к которой врачи не могли добраться 5 дней. Женщина была на последней неделе беременности, поэтому врачи обратились к спасателям за помощью.