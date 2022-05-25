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На Волыни во время войны богачи отгуляли громкую свадьбу: как будто в параллельной реальности

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Волинська область, Среда 25 мая 2022 18:05
На Волыни во время войны богачи отгуляли громкую свадьбу: как будто в параллельной реальности На Волыни отгуляли громкую свадьбу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Возле города Луцк Волынской области богатая семья несмотря на войну отгуляла громкую свадьбу.

Видео с праздника, на котором присутствовали и некоторые украинские звезды, обнародовал телеканал ТРК Аверс.

Празднования состоялись в то время, как их земляки волнуются и молятся за своих родных на фронте.

В сюжете говорится, что будто невеста и жених с их гостями и обычные украинцы живут в параллельных реальностях.

На видео невеста снимает стресс шампанским и волнуется, чтобы праздник не испортил дождь. А жених строит планы на будущее - как он будет кататься на кабриолете. Это происходит в тот момент, когда тысячи украинцев потеряли свои дома.

В комментариях под видео пользователи пишут, что мужчинам, которые есть на видео, нужно вручить повестку.

  • И Дзидзьо, патриот наш львовский, здесь. И Зибров. Деньги не пахнут;
  • А войны и мобилизации в Украине для мажоров нет. Здесь власть и президент, прокуратура, почему-то глухие и слепые. Так что это такое, не преступления военные? Получается истребление простых украинцев только;
  • Луцкий военкомат всех мужчин, которые есть на видео призвать в армию и на передовую;
  • Богачи гуляют. Им наплевать на простых людей. Военные останавливают машины по дороге в село, вручают повестки. А когда уже до мажоров очередь дойдет;
  • Нельзя во время войны устраивать празднества и хохотать пока матери плачут над могилами своих сыновей;
  • За таких людей вообще не хочется даже говорить. Они не достойны и не имеют ни совести, ни сострадания, ни доброты в сердце.

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