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На Волині під час війни багатії відгуляли гучне весілля: наче в паралельній реальності

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Волинська область, Середа 25 травня 2022 18:05
На Волині під час війни багатії відгуляли гучне весілля: наче в паралельній реальності На Волині відгуляли гучне весілля (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Біля міста Луцьк Волинської області заможна родина попри війну відгуляла гучне весілля.

Відео зі свята, на якому були присутні й деякі українські зірки, оприлюднив телеканал ТРК Аверс.

Святкування відбулися у той час, як їхні земляки хвилюються та моляться за своїх рідних на фронті.

У сюжеті говориться, що ніби наречена та наречений і з їхніми гостями та звичайні українці живуть у паралельних реальностях.

На відео наречена знімає стрес шампанським та хвилюється, аби свято не зіпсував дощ. А наречений будує плани на майбутнє - як він кататиметься на кабріолеті. Це відбувається в той момент, коли тисячі українців втратили свої домівки.

У коментарях під відео користувачі пишуть, що чоловікам, які є на відео, потрібно вручити повістку.

  • І Дзідзьо, патріот наш львівський, тут же. І Зібров. Гроші не пахнуть;
  • А війни і мобілізації в Україні для мажорів немає. Тут влада і президент, прокуратура, чомусь глухі і сліпі. То, що це таке, не злочини військові? Виходить винищення простих українців тільки;
  • Луцький військомат всіх чоловіків, які є на відео призвати в армію і на передову;
  • Багатії гуляють. Їм наплювати на простих людей. Військові зупиняють машини по дорозі в село, вручають повістки. А коли вже до мажорів черга дійде;
  • Не можна під час війни влаштовувати святкування і реготати поки матері плачуть над могилами своїх синів;
  • За таких людей взагалі не хочеться навіть говорити. Вони не достойні й не мають ні совісті, ні співчуття, ні доброти в серці.

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