На Волыни учительница физики избила ученика (видео)
В селе Цмины Камень-Каширского района Волынской области учительница физики избила ученика.
Об этом инциденте сообщает Telegram-канал "Чорний лист".
На видео видно, как учительница ругает школьника, а потом хватает его за ухо и бьет по лицу.
Кроме того, в это время в кабинете присутствует еще одна женщина. Видео снимали через замочную скважину.
На эту ситуацию обратил внимание местный телеканал "Конкурент TV", который связался с директором школы и узнал ее мнение касательного этого инцидента в школе.
"Мы позвали родителей, учеников и учительницу. Учительница уже извинилась. Там провокативная ситуация случилась, и мы это расследуем", - сказала директор Людмила Лавринюк.
Инцидент произошел с учеником 9 класса. Школьники якобы постоянно стучали в кабинет и убегали, поэтому у учительницы не выдержали нервы.
Интересно, что подобные случаи происходили и раньше, но, по словам директора школы, это было давно.
"Дети сейчас тяжелые. Вы сами понимаете, что они создают определенные ситуации. Мы говорили, что учитель не имеет права срываться", - добавила директор.
Директор школы прокомментировала инцидент (видео: YouTube)
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