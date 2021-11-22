В Николаеве водитель троллейбуса избила беременную: не понравились рваные деньги

В Николаеве водитель троллейбуса напала на беременную женщину с ребенком и несколько раз ее ударила. Конфликт начался из-за того, что пассажирка пыталась оплатить проезд надорванными купюрами.

Сотрудница КП "Николаевэлектротранс" напала на беременную пассажирку в салоне троллейбуса №6. Женщина зашла в транспорт на остановке "Мельница" вместе с маленьким ребенком.

Она дала водителю за проезд купюру номиналом в 5 гривен. Однако водитель начала нецензурно выражаться в адрес пассажирки из-за того, что купюра была надорвана.

Женщина забрала эту купюру назад и протянула водителю купюру в 50 гривен. Водитель троллейбуса на этом не успокоилась и продолжила вести себя агрессивно.

Сдачу она швырнула пассажирке в лицо, а талон на проезд при этом упал в кабину водителя. Пассажирка шагнула за порог, чтобы забрать талон, но это спровоцировало новый виток конфликта.

Водитель остановила троллейбус, открыла переднюю дверь и вышла из своей кабины в салон. Она начала тянуть беременную пассажирку за куртку и выталкивать ее из транспорта.

Женщина начала кричать и сообщила, что находится в положении. После этого водитель троллейбуса ее дважды ударила в левое плечо и один раз в живот.

Пассажирка после происшествия вынуждена была обратиться к гинекологу, так как ее самочувствие ухудшилось.

Как сообщили врачи скорой медицинской помощи, женщина поступила в больницу со сроком 11-12 недель беременности и угрозой выкидыша.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 126 (Умышленное нанесение физических ударов, нанесших физическую боль без телесных повреждений).

На суде водитель свою вину не признала и обвинила пострадавшую в том, что она придумала всю эту историю.

Однако Центральный районный суд признал водителя троллейбуса виновной и назначил ей наказание – штраф в размере 850 гривен.