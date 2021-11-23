ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

На Волині вчителька фізики побила учня (відео)

Новость на русском →
Волинь, Вівторок 23 листопада 2021 08:02
На Волині вчителька фізики побила учня (відео) Колаж РБК-Україна: на Волині вчителька побила школяра
Автор: Роман Мирончук

У селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області вчителька фізики побила учня.

Про цей інцидент повідомляє Telegram-канал "Чорний лист".

На відео видно, як вчителька лає школяра, а потім хапає його за вухо і б'є по обличчю.

Крім того, в цей час в кабінеті присутня ще одна жінка. Відео знімали через замкову щілину.

На цю ситуацію звернув увагу місцевий телеканал "Конкурент TV", який зв'язався з директором школи і дізнався її думку щодо цього інциденту в школі.

"Ми покликали батьків, учнів і вчительку. Вчителька вже вибачилася. Там провокативна ситуація трапилася, і ми це розслідуємо", - сказала директор Людмила Лавринюк.

Інцидент стався з учнем 9 класу. Школярі нібито постійно стукали в кабінет і тікали, тому у вчительки не витримали нерви.

Цікаво, що подібні випадки відбувалися і раніше, але, за словами директора школи, це було давно.

"Діти зараз важкі. Ви самі розумієте, що вони створюють певні ситуації. Ми говорили, що вчитель не має права зриватися", - додала директор.

Директор школи прокоментувала інцидент (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Миколаєві водій тролейбуса побила вагітну жінку з дитиною.

Ми також писали про те, що в Одесі доставщик суші нокаутував чоловіка з інвалідністю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область избиение ребенка
LITE
Щоб не потрапити до хірурга: нутриціолог попередила про небезпеку хурми
Щоб не потрапити до хірурга: нутриціолог попередила про небезпеку хурми