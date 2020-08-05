На Волыни священник поздравил Путина с днем ангела: селяне в гневе закрыли церковь на замок

В селе Галиновка Волынской области разгорелся большой скандал из-за того, что местный священник поздравил президента России Владимира Путина с днем ​​ангела. Жители села сразу же разгневались из-за этого и повесили на входе в церковь свой замок. Позже священнослужитель сказал, что произошла ошибка.

Церковь закрыли в среду, 5 августа. Также предполагается, что на этой неделе перед храмом состоится собрание селян, на котором будут обсуждать данное событие. На нем также хотят видеть и самого священника. Об этом сообщает местное издание "Буг".

На поздравление священнослужителя обратил внимание журналист Алексей Биянов, который также прикрепил к своему сообщению соответствующий скриншот.

Священник из Волыни в соцсети поздравил Путина с днем ангела (скриншот: facebook.com/mister.biyanov)

Пользователей сети очень возмутило поведение настоятеля храма, и они оставили множество гневных комментариев.

На следующий день священник на своей странице в Facebook дал объяснение своим действием. Он написал, что опубликовал поздравление Путину случайно, поскольку плохо разбирается в современных технологиях и соцсетях.

Он рассказал, что традиционно сделал рассылку всем Владимирам, по ошибке в рассылку попал глава РФ. Это заметили друзья священника, после чего он удалил свое поздравление.

Напомним, под Хмельницким цинично убили молодого священник.

Ранее в Черновцах священник завил, что у него COVID-19, покашлял на журналистов и снял на видео.