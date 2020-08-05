На Волыни священник поздравил Путина с днем ангела: селяне в гневе закрыли церковь на замок

На Волыни разгорелся скандал вокруг священника, который поздравил Путина с днем ангела
В селе Галиновка Волынской области разгорелся большой скандал из-за того, что местный священник поздравил президента России Владимира Путина с днем ангела. Жители села сразу же разгневались из-за этого и повесили на входе в церковь свой замок. Позже священнослужитель сказал, что произошла ошибка.
Церковь закрыли в среду, 5 августа. Также предполагается, что на этой неделе перед храмом состоится собрание селян, на котором будут обсуждать данное событие. На нем также хотят видеть и самого священника. Об этом сообщает местное издание "Буг".
На поздравление священнослужителя обратил внимание журналист Алексей Биянов, который также прикрепил к своему сообщению соответствующий скриншот.
Священник из Волыни в соцсети поздравил Путина с днем ангела (скриншот: facebook.com/mister.biyanov)
Пользователей сети очень возмутило поведение настоятеля храма, и они оставили множество гневных комментариев.
На следующий день священник на своей странице в Facebook дал объяснение своим действием. Он написал, что опубликовал поздравление Путину случайно, поскольку плохо разбирается в современных технологиях и соцсетях.
Он рассказал, что традиционно сделал рассылку всем Владимирам, по ошибке в рассылку попал глава РФ. Это заметили друзья священника, после чего он удалил свое поздравление.
Напомним, под Хмельницким цинично убили молодого священник.
Ранее в Черновцах священник завил, что у него COVID-19, покашлял на журналистов и снял на видео.