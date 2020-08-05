На Волині священник привітав Путіна з днем ангела: селяни в гніві закрили церкву на замок

У селі Галинівка Волинської області розгорівся великий скандал через те, що місцевий священник привітав президента Росії Володимира Путіна з днем ​​ангела. Жителі села відразу ж розгнівалися через це і повісили на вході до церкви свій замок. Пізніше священнослужитель сказав, що сталася помилка.

Церкву закрили в середу, 5 серпня. Також передбачається, що на цьому тижні перед храмом відбудуться збори селян, на якому обговорюватимуть дану подію. На них також хочуть бачити і самого священника. Про це повідомляє місцеве видання "Буг".

На привітання священнослужителя звернув увагу журналіст Олексій Біянов, який також прикріпив до свого повідомлення відповідний скріншот.

Священник з Волині в соцмережі привітав Путіна з днем ангела (скріншот: facebook.com/mister.biyanov)

Користувачів мережі дуже обурила поведінка настоятеля храму, і вони залишили безліч гнівних коментарів.

На наступний день священник на своїй сторінці в Facebook пояснив свої дії. Він написав, що опублікував привітання Путіну випадково, оскільки погано розбирається в сучасних технологіях і соцмережах.

Він розповів, що традиційно зробив розсилку всім Володимирам, помилково в розсилку потрапив глава РФ. Це помітили друзі священник, після чого він видалив своє привітання.

Нагадаємо, під Хмельницьким цинічно вбили молодого священника.

Раніше в Чернівцях священник завив, що у нього COVID-19, кахикнув на журналістів і зняв на відео.