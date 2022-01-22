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На Волыни спасатели вытаскивали из снежного плена "скорую" с больной женщиной (видео)

Автор: Владимир Костырин

На Волыни ночью автомобиль "скорой помощи", который вез женщину в больницу для оказания медицинской помощи, попал в снежный занос и застрял в сугробах. Чтобы вытащить карету неотложки, понадобилась подмога спасателей.

Об этом 22 января передали в пресс-службе ГСЧС в Волынской области.

Сообщение о попавшей в снежный плен "скорой" возле села Красив Гороховской общины поступило в службу "101" около трех часов ночи.

На место отправились спасатели ДПРЧ-9 из города Горохов на пожарной автоцистерне.

На Волыни спасатели вытащили застрявшую в снегах "скорую" с пациенткой на борту (фото: facebook.com/dsnsVol)

При помощи троса и спецтехники карету медиков вытащили из сугробов на сложном участке дороги, после чего "скорая" продолжила свой путь в больницу дальше уже самостоятельно.

Видео: волынские спасатели отбуксировали "скорую", которая угодила в снежный плен

Но дорожный инцидент случился не с ней одной - утром спасатели 2-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт. Торчин отбуксировали автобус около села Окорск, который перевозил двоих пассажиров, и тоже застрял на дороге из-за сугробов.

Волынские спасатели вытащили автобус, застрявший в сугробах (фото: facebook.com/dsnsVol)

Ранее сообщалось, что под Харьковом "скорая" не осилила дорогу к пациенту, и тогда медики тащили больного на тележке километр по сугробам.

Также мы писали о том, что перед этим под Харьковом спасатели 2 километра несли пациента на носилках к "скорой помощи" по заснеженной дороге.

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Волынская областьГСЧС