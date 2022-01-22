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На Волині рятувальники витягали зі снігового полону "швидку" з хворою жінкою (відео)

Автор: Володимир Костирін

На Волині вночі автомобіль "швидкої допомоги", який віз жінку до лікарні для надання медичної допомоги, потрапив у сніговий замет і застряг у кучугурах. Щоб витягнути карету швидкої, знадобилася підмога рятувальників.

Про це 22 січня передали в прес-службі ДСНС у Волинській області.

Повідомлення про "швидку", що потрапила в сніговий полон біля села Красів Горохівської громади, надійшло в службу "101" близько третьої години ночі.

На місце вирушили рятувальники ДПРЧ-9 з міста Горохів на пожежній автоцистерні.

На Волині рятувальники витягли "швидку" з пацієнткою на борту, що застрягла у снігах (фото: facebook.com/dsnsVol)

За допомогою троса і спецтехніки карету медиків витягли із заметів на складній ділянці дороги, після чого "швидка" продовжила свій шлях до лікарні далі вже самостійно.

Відео: волинські рятувальники відбуксирували "швидку", яка потрапила у сніговий полон

Але дорожній інцидент трапився не з нею однією - вранці рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин відбуксирували автобус біля села Окорськ, який перевозив двох пасажирів, і теж застряг на дорозі через замети.

Волинські рятувальники витягли автобус, що застряг у заметах (фото: facebook.com/dsnsVol)

Раніше повідомлялося, що під Харковом "швидка" не подужала дорогу до пацієнта, і тоді медики тягли хворого на візку кілометр по заметах.

Також ми писали про те, що перед цим під Харковом рятувальники 2 кілометри несли пацієнта на ношах до "швидкої допомоги" по засніженій дорозі.

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Волинська областьДСНС