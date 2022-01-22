На Волині рятувальники витягали зі снігового полону "швидку" з хворою жінкою (відео)

На Волині вночі автомобіль "швидкої допомоги", який віз жінку до лікарні для надання медичної допомоги, потрапив у сніговий замет і застряг у кучугурах. Щоб витягнути карету швидкої, знадобилася підмога рятувальників.

Про це 22 січня передали в прес-службі ДСНС у Волинській області.

Але дорожній інцидент трапився не з нею однією - вранці рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин відбуксирували автобус біля села Окорськ, який перевозив двох пасажирів, і теж застряг на дорозі через замети.

За допомогою троса і спецтехніки карету медиків витягли із заметів на складній ділянці дороги, після чого "швидка" продовжила свій шлях до лікарні далі вже самостійно.

На Волині рятувальники витягли "швидку" з пацієнткою на борту, що застрягла у снігах (фото: facebook.com/dsnsVol)

На місце вирушили рятувальники ДПРЧ-9 з міста Горохів на пожежній автоцистерні.

Повідомлення про "швидку", що потрапила в сніговий полон біля села Красів Горохівської громади, надійшло в службу "101" близько третьої години ночі.

Раніше повідомлялося, що під Харковом "швидка" не подужала дорогу до пацієнта, і тоді медики тягли хворого на візку кілометр по заметах.

Також ми писали про те, що перед цим під Харковом рятувальники 2 кілометри несли пацієнта на ношах до "швидкої допомоги" по засніженій дорозі.