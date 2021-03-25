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Несли на руках 2 км: под Харьковом "скорая" не могла доехать к пациенту

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 10:11
Несли на руках 2 км: под Харьковом "скорая" не могла доехать к пациенту Фото: под Харьковом медики не могли попасть к пациенту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харьковской области врачи скорой помощи не могли доехать на вызов к пациенту. Мужчину с частного двора два километра спасатели несли на носилках.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

В одном из сел в Харьковской области медики спешили на вызов к 57-летнего мужчине с подозрением на инсульт. Скорая помощь не могла проехать к дому из-за грязи на дороге.

На помощь вызвали бойцов ГСЧС. Четверо спасателей пешком направились к дому больного. Его к медикам пришлось нести на носилках. Спасатели проделали путь в два километра.

О том, как сейчас себя чувствует пациент, не сообщается.

Под Харьковом машина "скорой" не могла доехать в село из-за грязи

Как мы писали ранее, во Львове медики устроили акцию протеста и перекрыли дорогу.

Также мы сообщали, что в Харькове врач едва стояла на ногах во время приема пациента. Очевидцам удалось на видео зафиксировать состояние горе-медика больницы неотложной медицинской помощи №4.

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