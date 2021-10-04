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На Волыни ромы избили ветерана АТО: местные их заставили извиниться (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Торчине Волынской области ветерана АТО избили ромы. Инцидент произошел после того как толпа пьяных людей подошла к АТОшнику на остановке, и он их попросил отойти.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".

По словам очевидцев, ромы также напали на людей, которые вступались за мужчину.

Глава сельрады отреагировал на инцидент и заявил, что полиция обязательно найдет виновных.

Местные жители нашли виновных ромов и заставили их извиняться на коленях.

Напомним, в Киеве охранник в сквере на Гейдара Алиева ударил девушку. Пострадавшая говорит, что никаких поводов к такому агрессивному поведению мужчины не было. Она написала соответствующее заявление в полицию и передала им видео, которое успела снять ее подруга.

Ранее в Чернигове группа молодых людей из шести человек жестоко избила двух полицейских в штатском. Им не понравилось то, что мужчины им сделали замечание в супермаркете, где они себя шумно вели.

В результате множественного количества ударов 30-летний капитан полиции Артур Ерохин погиб на месте. Дома у него осталась жена с двумя маленькими детьми.

Второй сотрудник полиции находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его жена просит о помощи и собирает средства.

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Волынская областьизбиение