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В Киеве охранник парка избил девушку (видео)

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 08:47
В Киеве охранник парка избил девушку (видео) В Киеве охранник напал на девушку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве охранник одного из парков избил девушку.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что инцидент произошел 3 октября в парке Гейдара Алиева на улице Глыбочинской.

"Час назад охранник в сквере на Гейдара Алиева ударил девушку. Сама девушка утверждает, что к этому никаких предпосылок не было. Заявление в полицию написано, видео передано. Как думаете, накажут?" - спросили под видео.

В ролике показано, как девушки сидят в сквере, а потом к ним подходит охранник и бьет одну молодую особу по лицу. Другая горожанка говорит, что она засняла происходящее на видео.

В комментариях пользователи написали, что поступок охранника должен быть наказан.

  • Хорошо, хоть насмерть не забил, и за это ему огромное спасибо.
  • Что-то все больше случаев, где люди шизофрению свою проявляют.
  • Конечно, тип мудак, но про то, что не было предпосылок, чет сомнительно, я так понимаю, бутылка вина у чувака в руках их .. распитие спиртных в общественном месте, скорее всего.

Как мы ранее писали, в Киеве школьник обвинил учителя в избиении.

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