На Волыни ромы избили ветерана АТО: местные их заставили извиниться (видео)

В Торчине Волынской области ветерана АТО избили ромы. Инцидент произошел после того как толпа пьяных людей подошла к АТОшнику на остановке, и он их попросил отойти.

Об этом сообщает Telegram-канал " Украина в шоке ".

Местные жители нашли виновных ромов и заставили их извиняться на коленях.

Глава сельрады отреагировал на инцидент и заявил, что полиция обязательно найдет виновных.

По словам очевидцев, ромы также напали на людей, которые вступались за мужчину.

Напомним, в Киеве охранник в сквере на Гейдара Алиева ударил девушку. Пострадавшая говорит, что никаких поводов к такому агрессивному поведению мужчины не было. Она написала соответствующее заявление в полицию и передала им видео, которое успела снять ее подруга.

Ранее в Чернигове группа молодых людей из шести человек жестоко избила двух полицейских в штатском. Им не понравилось то, что мужчины им сделали замечание в супермаркете, где они себя шумно вели.

В результате множественного количества ударов 30-летний капитан полиции Артур Ерохин погиб на месте. Дома у него осталась жена с двумя маленькими детьми.

Второй сотрудник полиции находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его жена просит о помощи и собирает средства.