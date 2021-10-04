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На Волині роми побили ветерана АТО: місцеві їх змусили вибачитися (відео)

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Торчин, Понеділок 04 жовтня 2021 18:36
На Волині роми побили ветерана АТО: місцеві їх змусили вибачитися (відео) Колаж РБК-Україна: на Волині роми побили ветерана АТО
Автор: Роман Мирончук

У Торчині Волинської області ветерана АТО побили роми. Інцидент стався після того як натовп п'яних людей підійшов до АТОвця на зупинці, і він їх попросив відійти.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна в шоці".

За словами очевидців, роми також напали на людей, які вступалися за чоловіка.

Голова сільради відреагував на інцидент і заявив, що поліція обов'язково знайде винних.

Місцеві жителі знайшли винних ромів і змусили їх вибачатися на колінах.

Нагадаємо, у Києві охоронець у сквері на Гейдара Алієва вдарив дівчину. Постраждала каже, що жодних приводів до такої агресивної поведінки чоловіка не було. Вона написала відповідну заяву в поліцію і передала їм відео, яке встигла зняти її подруга.

Раніше в Чернігові група молодих людей з шести осіб жорстоко побила двох поліцейських у цивільному. Їм не сподобалося те, що чоловіки їм зробили зауваження в супермаркеті, де вони шумно поводились.

В результаті багатьох ударів 30-річний капітан поліції Артур Єрохін загинув на місці. Вдома у нього залишилася дружина з двома маленькими дітьми.

Другий співробітник поліції перебуває в реанімації у вкрай важкому стані. Його дружина просить про допомогу і збирає кошти.

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