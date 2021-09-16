ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Волині виявили нашестя небезпечних комах: за ніч знищують дерево

Новость на русском →
Волинська область, Четвер 16 вересня 2021 21:41
На Волині виявили нашестя небезпечних комах: за ніч знищують дерево Білий американський метелик атакує Волинь (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Луцькому районі Волинської області в 35 населених пунктах через нашестя білого американського метелика ввели карантин.

Про це повідомили у Луцькій районній раді.

Коли виявили шкідника

Так, на Волині шкідник з'явився у 2019 році. А вже у 2020 році запровадили карантин у 4 селах Боратинської громади. Американський метелик швидко поширюється, адже немає природних ворогів.

За словами начальниці відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукової, шкідник є дуже небезпечним, адже за ніч він може знищити дерево. В загальному він загрожує 300 видам рослин.

"Люди лягають спати, а вранці застають повністю обплетене павутиною метелика дерево. За два таких пошкодження дерево гине. Це дуже страшний карантинний організм. Найбільш страждають власники прибудинкових територій. Вражає метелик паркові й придорожні зони", - каже Ірина.

На Волині виявили нашестя небезпечних комах: за ніч знищують деревоНа Волині виявили нашестя небезпечних комах: за ніч знищують дерево

Білий американський метелик на Волині (фото: wikipedia.org)

Як боротися з метеликами

Також вона додала, що боротися зі шкідником потрібно у травні. А саме, коли виявили павутинне гніздо, то його потрібно спалити. Потім дерево необхідно обробити пестицидами. Важливо, якщо гусінь маленька, то можуть підійти препарати для колорадського жука.

Раніше ми повідомляли, що у Бердянську туристи зняли полчища комарів.

Також ми писали, що українців почали атакувати смертельно небезпечні комахи.

Читайте РБК-Україна в Google News
насекомые
LITE
Свято 16 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 16 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати