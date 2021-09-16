На Волині виявили нашестя небезпечних комах: за ніч знищують дерево

Коли виявили шкідника

Так, на Волині шкідник з'явився у 2019 році. А вже у 2020 році запровадили карантин у 4 селах Боратинської громади. Американський метелик швидко поширюється, адже немає природних ворогів.

За словами начальниці відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукової, шкідник є дуже небезпечним, адже за ніч він може знищити дерево. В загальному він загрожує 300 видам рослин.

"Люди лягають спати, а вранці застають повністю обплетене павутиною метелика дерево. За два таких пошкодження дерево гине. Це дуже страшний карантинний організм. Найбільш страждають власники прибудинкових територій. Вражає метелик паркові й придорожні зони", - каже Ірина.

Білий американський метелик на Волині (фото: wikipedia.org)

Як боротися з метеликами

Також вона додала, що боротися зі шкідником потрібно у травні. А саме, коли виявили павутинне гніздо, то його потрібно спалити. Потім дерево необхідно обробити пестицидами. Важливо, якщо гусінь маленька, то можуть підійти препарати для колорадського жука.