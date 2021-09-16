В Бердянске туристы засняли полчища комаров: роятся возле людей (видео)
Фото: В Бердянске увидели полчища комаров (pixabay.com)
На популярном украинском курорте Бердянск увидели полчища комаров. Так по крайней мере утверждают туристы.
Насекомых показали на видео, опубликованном на странице Новости Бердянска в Facebook.
"Автор видео уверяет, что серые тучи - это скопления комаров, которые ветер несет над территорией Курорта в Бердянске", - сказано под видео.
Тучи комаров в Бердянске показали на видео
В комментариях украинці отреагировали иронично на опубликованное видео.
- То дух курорта… не может покой найти глядя во что превратили курорт.
- В теплые края полетели.
- Сегодня с обеда на азмоле появилось много мошек.
- Не удивительно, их столько было.
- Их уносит ветром в ад, где им и место.
Напомним, что этим летом в Бердянске туристы жаловались на огромное количество комаров, медуз. Люди утверждали, что отдых превращался в ад.
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