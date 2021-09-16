ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Бердянске туристы засняли полчища комаров: роятся возле людей (видео)

Новина українською →
Бердянск, Четверг 16 сентября 2021 12:46
В Бердянске туристы засняли полчища комаров: роятся возле людей (видео) Фото: В Бердянске увидели полчища комаров (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На популярном украинском курорте Бердянск увидели полчища комаров. Так по крайней мере утверждают туристы.

Насекомых показали на видео, опубликованном на странице Новости Бердянска в Facebook.

"Автор видео уверяет, что серые тучи - это скопления комаров, которые ветер несет над территорией Курорта в Бердянске", - сказано под видео.

Тучи комаров в Бердянске показали на видео

В комментариях украинці отреагировали иронично на опубликованное видео.

  • То дух курорта… не может покой найти глядя во что превратили курорт.
  • В теплые края полетели.
  • Сегодня с обеда на азмоле появилось много мошек.
  • Не удивительно, их столько было.
  • Их уносит ветром в ад, где им и место.

Напомним, что этим летом в Бердянске туристы жаловались на огромное количество комаров, медуз. Люди утверждали, что отдых превращался в ад.

Как мы ранее писали, в Бердянске спасли крошечного кенгуренка, маму которого убило грозой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск
LITE
Праздник 16 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 16 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить