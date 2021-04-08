На Волыни беременную сироту поселили в дом-свалку: не ожидала, что настолько страшно

В Волынской области 18-летняя сирота Нарине, которая ожидает первенца, получила социальное жилье. Но оно совершенно непригодно для жизни. Здесь нет света, отопления, а внутри настоящая свалка.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Жилье девушке социальные службы дали временно - на год. Говорят, другого в селе просто нет.

Нарине говорит, что она даже не ожидала, что будет так страшно.

"Здесь вообще соседи говорили, что проживал какой-то бездомный... спал здесь, приходил переночевать", — рассказывает Наринэ.

В деревянном доме можно наблюдать ободранные стены, полуразрушенную печку, все в паутине и завалено мусором.

Родителей Наринэ 10 лет назад лишили родительских прав. Ребенка сначала поселили в приемную семью, а потом забрали в приют, где она познакомилась со своим Игорем и забеременела.

"Мне нужно где-то жить, иметь что-то свое", - рассказывает 18-летняя сирота.

По закону государство должно обеспечить сироту жильем. Поселковый совет сначала приютил девушку в другой части дома, где условия получше, но через месяц оказалось, что помещение приватизировано. Тогда Наринэ переселили в соседнюю половину здания, где жить абсолютно невозможно.

Чтобы получить собственное жилье Наринэ стоит в районной квартирной очереди пятой, но за последний год она не сдвинулась с места. Поэтому кроме этого дома девушке некуда идти. В райгосадминистрации уверяют, что о проблеме знают и будут помогать как могут. Парень Нарине свою девушку не бросает.