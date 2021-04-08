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На Волині вагітну сироту поселили в будинок-звалище: не очікувала, що так страшно

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 11:24
На Волині вагітну сироту поселили в будинок-звалище: не очікувала, що так страшно Колаж РБК-Україна: вагітну сироту поселили в будинок-звалище
Автор: Людмила Жукова

У Волинській області 18-річна сирота Наріне, яка очікує первістка, отримала соціальне житло. Але воно абсолютно непридатне для життя. Тут немає світла, опалення, а всередині справжнє звалище.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Житло дівчині соціальні служби дали тимчасово - на рік. Кажуть, іншого в селі просто немає.

Наріне каже, що вона навіть не очікувала, що буде так страшно.

"Тут взагалі сусіди говорили, що проживав якийсь бездомний... спав тут, приходив переночувати", — розповідає Наріне.

В дерев'яному будинку можна спостерігати обдерті стіни, напівзруйновану грубку, все в павутині й завалено сміттям.

Батьків Наріне 10 років тому позбавили батьківських прав. Дитину спочатку поселили в прийомну сім'ю, а потім забрали в притулок, де вона познайомилася зі своїм Ігорем і завагітніла.

"Мені потрібно десь жити, мати щось своє", - розповідає 18-річна сирота.

За законом держава повинна забезпечити сироту житлом. Селищна рада спочатку оселила дівчину в іншій частині будинку, де умови кращі, але через місяць виявилося, що приміщення приватизоване. Тоді Наріне переселили у сусідню половину будівлі, де жити абсолютно неможливо.

Щоб отримати власне житло Наріне варто в районній квартирній черзі п'ятою, але за останній рік вона не зрушила з місця. Тому крім цього будинку дівчині нікуди йти. В райдержадміністрації запевняють, що про проблему знають і будуть допомагати як можуть. Хлопець Наріне свою дівчину не кидає.

Як ми раніше писали, що під Києвом 12 дітей залишилися сиротами, їхні батьки померли від коронавірусу.

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