На Волыни 7-летний мальчик сбежал от матери и ночевал на болоте: дом хуже сарая

Как искали Матвея

7-летний Матвей ушел гулять около 17:00 7 апреля. К вечеру ребенок дома так и не появился и ночью дома не ночевал. В полицию мать обратилась только утром 8 апреля. Родные пытались разыскать ребенка самостоятельно, но не смогли.

На поиски ребенка был выведен весь личный состав отделения полиции из Горохова, сотрудники ГУНП в Волынской области и Луцкого районного управления, 20 нацгвардейцев и сотрудники кинологического центра – всего около 150 полицейских. К ним присоединились местные активисты и волонтеры.

Ребенка обнаружили в 10 километрах от дома, на болотах. Там мальчик бродил по незнакомой местности почти 15 часов.

"Он без сил лежал в камышах около болота, примерно в 10 км от дома. Если бы правоохранители опоздали бы хоть на несколько минут – последствия были бы печальными. Мальчика достали из грязи, дальше везли на телеге, а в село более 40 минут на руках его нес оперуполномоченный Вадим Барчук", - рассказал заместитель начальника ГУНП Михаил Сорока.

Сейчас с Матвеем уже все хорошо, ему оказали необходимую медицинскую помощь, отогрели и накормили.

7-летний Матвей провел на болоте 15 часов

Мама за сына совершенно не переживала

По словам полиции, самым шокирующим стало то, что мама не показывала никакой тревоги за сына. Ее старший сын, 11-летний Андрей, больше переживал о судьбе брата, чем родная мать.

"Соседи больше переживали. Все отзывались о том, что это бедовые дети, их очень жаль и нужно с этим что-то делать. В тот день, когда ребенка объявили в розыск, мать была со свежим запахом алкоголя", - рассказали полицейские.

"У некоторых скотина живет лучше"

Вторым шоком для полиции стали условия, в которых приходится жить братьям. В доме жуткая антисанитария, везде разбросаны вещи, очень грязно.

"Лично я категорически против, чтобы мальчиков возвращали маме. Я был там, я все видел. У некоторых скотина лучше живет", - рассказал заместитель начальника ГУНП Сергей Козак.

Дети на Волыни жили в жутких условиях

Он добавил, что сейчас решается опрос о привлечении матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и соответствующие органы – за служебную халатность.

Сейчас дети находятся в больнице и их судьбу будут решать социальные службы.

Почему Матвей убежал из дома

Когда его нашли, он почти не разговаривал. Позже, когда его отогрели и привели в чувство, объяснил, что всю ночь провел на болоте.

"Это какие условия должны были быть дома, чтобы ребенок решился на такой поступок? Он никогда не ходил на такое расстояние, был обычным сельским ребенком, любил играть с друзьями", - рассказали в полиции.

Оказалось, что накануне Матвей говорил, что убежит из дома, так как боится, что его будут бить дома.