На Волині 7-річний хлопчик втік від матері і ночував на болоті: будинок гірше сараю

Як шукали Матвія

7-річний Матвій пішов гуляти близько 17:00 7 квітня. До вечора дитина вдома так і не з'явилася і вночі вдома не ночувала. У поліцію мати звернулася тільки вранці 8 квітня. Рідні намагалися розшукати дитину самостійно, але не змогли.

На пошуки дитини був виведений весь особовий склад відділення поліції з Горохова, співробітники ГУНП у Волинській області та Луцького районного управління юстиції, 20 нацгвардійців і співробітники кінологічного центру – всього близько 150 поліцейських. До них приєдналися місцеві активісти та волонтери.

Дитини виявили за 10 кілометрів від будинку, на болотах. Там хлопець бродив по незнайомій місцевості майже 15 годин.

"Він лежав без сил в очеретах біля болота, приблизно в 10 км від дому. Якби правоохоронці запізнилися б хоч на кілька хвилин – наслідки були б сумними. Хлопчика витягли з багна й далі везли на возі, а в село понад 40 хвилин на руках його ніс оперуповноважений Вадим Барчук", - розповів заступник начальника ГУНП Михайло Сорока.

Зараз з Матвієм вже все добре, йому надали необхідну медичну допомогу, відігріли та нагодували.

7-річний Матвій провів на болоті 15 годин

Мама за сина зовсім не переживала

За словами поліції, найбільш шокуючим стало те, що мама не показувала ніякої тривоги за сина. Її старший син, 11-річний Андрій, більше турбувався про долю брата, ніж рідна мати.

"Сусіди більше переживали. Всі відгукувалися про те, що це діти бідові, їх дуже шкода і треба з цим щось робити. В той день, коли дитину оголосили в розшук, мати була зі свіжим запахом алкоголю", - розповіли поліцейські.

"У деяких скотина живе краще"

Другим шоком для поліції стали умови, в яких доводиться жити братам. В будинку моторошна антисанітарія, скрізь розкидані речі, дуже брудно.

"Особисто я категорично проти, щоб хлопчиків повертали мамі. Я був там, я все бачив. У деяких скотина краще живе", - розповів заступник начальника ГУНП Сергій Козак.

Діти на Волині жили в жахливих умовах

Він додав, що зараз вирішується опитування про притягнення матері до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків та відповідні органи – за службову недбалість.

Зараз діти перебувають у лікарні і їх долю будуть вирішувати соціальні служби.

Чому Матвій втік з дому

Коли його знайшли, він майже не розмовляв. Пізніше, коли його відігріли та привели до тями, пояснив, що всю ніч провів на болоті.

"Це які умови повинні були бути вдома, щоб дитина зважилася на такий вчинок? Він ніколи не ходив на таку відстань, був звичайною сільською дитиною, любив грати з друзями", - розповіли в поліції.

Виявилося, що напередодні Матвій говорив, що втече з дому, оскільки боїться, що його будуть бити вдома.